Angela Merkel malore: nuovo tremore/ Video: “Sta bene”, ma sue condizioni preoccupano

Preoccupano le condizioni di salute di Angela Merkel. La cancelliera tedesca è stata colta di nuovo da un malore in pubblico. Ha avuto una crisi di tremore durante una cerimonia a Berlino molto simile a quella registrata una settimana fa circa quando era accanto al presidente ucraino Volodomir Zelenski. Stavolta la Merkel si trovava al chiuso, all’interno del palazzo Bellevue, accanto al presidente Frank-Walter Steinmeier. Era in corso la cerimonia di nomina del nuovo ministro della Giustizia, Christine Lambrecht. Durante gli evidenti tremori la cancelliera tedesca è apparsa preoccupata in volto, ma non ha mai perso la calma. Subito dopo il malore, le è stato offerto un bicchiere d’acqua che però lei ha rifiutato. Quando dopo ha fatto il suo ingresso in Parlamento è invece apparsa stare meglio. Il 18 giugno scorso, proprio dopo quell’episodio, la cancelliera 64enne aveva spiegato che era disidratata.

ANGELA MERKEL MALORE: NUOVO TREMORE. COME STA?

Dopo il malore di 8 giorni fa, erano circolate diverse speculazioni sulle condizioni di salute di Angela Merkel. A queste voci il portavoce del governo tedesco aveva risposto e ora è tornato a farlo confermando la partenza della cancelliera alla volta del G20 di Osaka, in Giappone. Steffen Seibert stamattina ai giornalisti ha chiarito: «Tutto avrà luogo come pianificato, la cancelliera sta bene». In molti però continuano a chiedersi cosa stia accadendo alla Merkel. Secondo lo staff della Merkel, all’origine di tutto ci sono le temperature elevate di questi giorni. Ma anche la settimana scorsa la Merkel aveva indicato la disidratazione come causa del malore, e aveva raccontato di essersi sentita molto meglio dopo aver bevuto tre bicchieri d’acqua. In passato crisi simili avevano colpito la cancelliera durante il congresso della Cdu nel 2014 e durante un viaggio in Messico, ma anche in quell’occasione il caldo era stato considerato come causa del tremore.





