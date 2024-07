‘Miss Merkel’, su Rai 2 la nuova serie tv con Angela Merkel in versione detective/ “Un mix geniale…”

Il mondo della scrittura e la sua trasposizione tra cinema e tv offre scenari che, diversamente, potrebbero abitare e restare relegati unicamente nella propria fantasia. Chi avrebbe mai detto che Angela Merkel, dopo aver guidato la Germania dal 2005 al 2021, sarebbe diventata una detective? Eppure, sta per sbarcare su Rai 2 una nuova serie tv ispirata ai romanzi di David Safier dal titolo “Miss Merkel” dove appunto l’ex cancelliera tedesca è protagonista di una ‘seconda vita’ all’insegna delle atmosfere da giallo.

“Riconosco che l’idea è un po’ azzardata ma volevo scrivere un giallo e mi sono domandato cosa avrebbe fatto una persona che ha passato tanto tempo in politica trovandosi a vivere tra la gente normale”. Queste, come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine, le parole dello scrittore David Safier – autore dei romanzi gialli “Miss Merkel” – a proposito dell’idea innovativa di lanciare l’ex cancelliera Angela Merkel come protagonista – interpretata da Katharina Thalbach – di una vita da pensionata ma con l’intuito da detective.

‘Miss Merkel’, Katharina Thalbach è l’ex cancelliera in versione detective: “Questa miniserie è una favola…”

Ma di cosa parla “Miss Merkel”? La nuova serie tv unisce thriller e azione e vede appunto Angela Merkel alle prese con diversi casi spigolosi nelle vesti di detective dopo aver lasciato definitivamente la sua carriera politica. Ad interpretare il ruolo inedito – frutto di fantasia – dell’ex cancelliera tedesca è l’attrice Katharina Thalbach che non ha nascosto il suo entusiasmo ed apprezzamento per il personaggio.

“Questa miniserie è quasi una favola; c’è qualcosa di molto affascinante nell’idea che la signora Merkel si trasformi in una detective per hobby”, queste le parole di Katharina Thalbach – nei panni dell’ex cancelliera tedesca in “Miss Merkel” – “Sono stata davvero molto felice di interpretare questo personaggio che è un geniale mix tra Angela Merkel e la famosa Miss Marple di Agatha Christie”.

‘Miss Merkel’, quando va in onda la serie e dove vederla in tv e streaming

Miss Merkel, dopo essere già stata trasmessa in patria, arriva in Italia il prossimo venerdì 12 luglio 2024 con il primo dei due episodi che compongono la miniserie, in onda su Rai 2. Le puntate saranno poi disponibile per la visione in streaming anche sull’apposita piattaforma Rai Play.











