Angela Robusti “Filippo Inzaghi? Ci sposeremo il 24 giugno 2024″/ “L’anello e la cerimonia…”

Filippo Inzaghi e Angela Robusti si sposeranno il 24 giugno 2024. Ad annunciarlo è la promessa sposa, in un’intervista al settimanale Di Più, in cui si apre sulle nozze con l’allenatore, “l’uomo di cui sono follemente innamorata“. Dopo due figli – Edoardo ed Emilia – e sei anni di convivenza, la coppia dunque si unirà in matrimonio. “Ci sposeremo e lo faremo senza troppi fronzoli. Con una cerimonia semplice, ma piena d’amore, di cui però non abbiamo ancora messo a punto tutti i dettagli“, spiega la compagna dell’ex calciatore. Ma c’è una certezza per Angela Robusti: “Avrà il sapore del mare, il luogo lo dobbiamo ancora scegliere. Ci saranno duecento invitati e un pranzo ‘sano, leggero e colorato’, come piace a Filippo“.

Pippo Inzaghi annuncia le nozze: "Mi sposo con Angela Robusti"/ Chi é l'ex Uomini e donne che lo ha reso papà

La speranza è di riuscire a farcela: “Perché dal 2021 questa è già la terza volta che, senza riuscirci, cerchiamo di organizzare il nostro matrimonio“. Nell’intervista, la compagna di Filippo Inzaghi racconta la proposta di matrimonio: “Eravamo in bagno, insieme, quando a un certo punto si è girato e mi ha dato un pacchettino. ‘Tieni’, mi ha detto. Io l’ho aperto e dentro c’era un anello con un solitario, uno smeraldo verde“. A quel punto, lei ha chiesto: “Questo anello significa che ci sposiamo?“. Lui allora ha replicato: “L’anello è un anello che ho deciso di regalarti, per il resto staremo a vedere“. Per Angela Robusti il significato era inequivocabile: “Io l’ho preso per un sì e così è stato“.

Filippo Inzaghi papà bis, è nata Emilia/ Annuncio su Instagram "cuore pieno d'amore"

IL PRIMO INCONTRO E IL SOGNO DI UNA GRANDE FAMIGLIA

Angela Robusti è però molto di più della futura moglie di Filippo Inzaghi. Laureatasi in Architettura, è designer di arredi, organizzatrice di eventi, creatrice di gioielli ed ex modella. Inoltre, ha sfiorato la vittoria di Miss Italia 2012, a cui partecipò con la fascia di Miss Veneto. “Quando ho conosciuto Filippo eravamo a Venezia, dove lui allenava, a una festa di Halloween. Lo trovai al bar, entrambi ordinammo dell’acqua”, racconta la compagna dell’allenatore a Di Più. Il barista consigliò loro di provare a conoscersi. “Siete gli unici ad avermi chiesto qualcosa di analcolico“, disse loro. “Ci guardammo. Scattò una risata“. Il primo approccio? Niente numero di telefono, ma il nome sulla pagina Instagram. “Ci scontrammo subito perché mi accorsi che non era abituato a corteggiare. A me invece piace farmi corteggiare e soprattutto non accetto ordini“. Qualcosa però cambiò e ci fu la prima cena. “Fu una serata da ridere, spensierata in cui forse ci innamorammo“.

Pippo Inzagni e Angela Robusti: matrimonio nel 2024/ "Dopo una cena, siamo..."

Angela Robusti rimase colpita da un particolare: “Capii che tra di noi stava accadendo qualcosa quando, all’improvviso, durante la cena Filippo fece una videochiamata a sua mamma, che si chiama Marina, e me la passò“. Diversa la presentazione ai genitori di lei. “Un giorno svenni in ufficio, la persona per cui lavoravo prese il mio cellulare e chiamò Filippo, che avevo memorizzato in rubrica con la parola ‘amore’. Stava allenando, mollò tutto e corse da me. Mi portò in ospedale e dopo qualche minuto arrivò mio padre“. A quel punto, Angela Robusti disse al padre che Filippo Inzaghi è il suo fidanzato. “Si strinsero la mano di fianco a me che ero su una barella, in attesa di essere visitata“. Dal loro amore sono nati i figli Edoardo ed Emilia: “Una grande famiglia è il nostro sogno: non ci poniamo limiti“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA