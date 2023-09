Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese al GF?/ Lui si avvicina a Heidi, lei: “La nomino!”

Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese sempre più vicini al Grande Fratello: lei gelosa di Heidi?

Nella Casa del Grande Fratello iniziano a nascere le prime simpatie. È il caso di Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese, che negli ultimo giorni appaiono sempre più complici. Tra i due è nata quasi subito una simpatia che entrambi sono decisi ad approfondire. Massimiliano parla di amicizia, eppure alcuni indizi sembrano indicare che si tratta di qualcosa di più.

Un segnale forte è arrivato con l’ingresso di Heidi Baci nella Casa. L’affascinante concorrente ha attirato gli sguardi di molti uomini tra le mura di Cinecittà, e a quanto pare anche quelli dello stesso Massimiliano. L’attore si è avvicinato a lei in più di un’occasione, interessato a scambiare qualche parola e conoscerla meglio.

Angelica Baraldi gelosa di Massimiliano Varrese: la stoccata a Heidi

Un atteggiamento che non è sfuggito ad Angelica, che in un secondo momento ha punzecchiato Varrese proprio su Heidi. Una lunga chiacchierata notturna tra Massimiliano e Heidi ha infatti indispettito Angelica, che ha dunque chiesto all’attore, in privato, cosa ne pensasse di lei. Quindi ha lanciato la stoccata: “Sarà la mia prossima nomination. – ha detto Angelica facendo riferimento a Heidi, per poi smorzare – Scherzo ovviamente.”

Massimiliano, così come molti telespettatori, non ha creduto allo scherzo di Angelica, tanto da farglielo notare: “Tu se dici non una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda.” Il sospetto di molti, e anche di Varrese, è quello che Angelica sia in realtà gelosa di lui. Va però ricordato che la concorrente è già fidanzata, e di certo questo avvicinamento all’attore potrebbe non giovare alla sua relazione.

