Angelo Donati, chi è il marito di Milly Carlucci/ “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità sui figli”

Milly Carlucci e il marito Angelo Donati si amano come il primo giorno. Un amore importante quello nato tra la conduttrice televisiva e l’ingegnere, fondatore della Donati s.p.a, una società immobiliare che lo impegna tra Inghilterra e Stati Uniti d’America. I due si sono conosciuti quando erano già adulti e formati come ha raccontato proprio la conduttrice di Ballando con le Stelle. Dalle pagine del settimanale Vanity Fair la Carlucci ha aperto il suo cuore parlando del grande amore per il marito Angelo Donati con cui si è sposata nel 1985. A distanza di 38 anni dal matrimonio, la coppia è più innamorata che mai. Un amore che non ha mai conosciuto crisi e che è stato suggellato anche dalla nascita di due figli: Angelica e Patrick.

“Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione” – ha detto Milly Carlucci parlando del marito Angelo Donati e rivelando che il segreto del loro matrimonio sta proprio nel fatto che si sono sposati quando entrambi erano “adulti”. “Ci siamo conosciuti già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze e con un forte senso della famiglia ereditato dai genitori” – ha detto la conduttrice.

Chi è Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci

La storia d’amore tra Milly Carlucci e il marito Angelo Donati non conosce crisi. All’età di 32 anni Milly Carlucci, già con un carriera di successo nel mondo dello spettacolo e della televisione, sposa Angelo Donati. Un matrimonio felice da cui arrivano anche due figli a cui è legatissimo. Ma chi è il famoso marito? Classe 1948, Angelo Donati dopo aver conseguito la laurea in Ingegneria presso l’Università Sapienza di Roma lavora all’estero. Dopo una serie di esperienze importanti nel suo settore in America decide di far ritorno in Italia dove, con grande coraggio e determinazione, fonda una propria attività.

Si tratta della Donati s.p.a, una società immobiliare che lo vede impegnato tra Inghilterra ed America e in cui lavora anche la figlia Angelica Donati. I figli sono sempre stati il centro della loro vita. “Ci siamo sposati coscienti della responsabilità che comportano i figli” – ha dichiarato la Carlucci che con il suo amato marito ha affrontato gli alti e bassi della vita.











