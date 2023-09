Angelica in lacrime per Massimiliano Varrese dopo gli attacchi al Grande Fratello/ “Frecciatine continue…”

Angelica difende Massimiliano dopo gli attacchi di Heidi e altri inquilini: “Non hai fatto nulla”

Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese hanno stretto un legame molto forte al Grande Fratello. Alfonso Signorini ha persino insinuato che tra i due ci potesse essere del tenero, ma la concorrente ha smentito in diretta. Ora che l’attore sembra finito nel mirino degli altri inquilini, Baraldi si è commossa prendendo le sue difese: “Come se tu avessi fatto chissà che. Mi ha fatto andare giù di testa tutta sta roba” esordisce Angelica in lacrime. “La verità esce sempre fuori, io confido. Se sei nel giusto la verità esce sempre fuori” risponde l’attore consolando l’inquilina.

“Certo… sono stato in grande imbarazzo, ma bisogna avere solo pazienza. Adesso resetto i file, metto in ordine il cervello e vedo le cose come sono” aggiunge Massimiliano Varrese. “Poi tutte ste frecciatine continue” riprende la gieffina: “Ti sei solo avvicinato un po’ di più a una persona e basta. Non hai fatto nulla, le persone si parlano e basta. Hanno montato una cosa che… prepotente? Ma dai“. “Si doveva vendicare Valentina – riprende l’attore – quando dici la verità alle persone sei scomodo. Perchè si deve vendicare? Perchè un giorno in piscina l’ho incoraggiata nel seguire i suoi sogni e le ho detto: “Non pensare in piccolo”. Lei lo ha preso sul personale evidentemente“. Per vedere la clip ufficiale clicca qui.

Massimiliano si scaglia contro Heidi e Beatrice: cosa è successo

Durante la diretta di ieri sera, 25 settembre, l’attore ha ricevuto un due di picche definitivo da Heidi Baci. La concorrente ha ammesso di non provare interesse e lo ha definito “un grande giocatore” in più occasioni. Dopo la puntata, Massimiliano Varrese si è lasciato andare ad un duro sfogo contro Baci e Beatrice Luzzi.

A proposito di quest’ultima, Massimiliano Varrese ha dichiarato: “Lei continua a rompere i cog***ni, non la sopporto più… fatela uscire. Falsa, finta, sta giocando a screditarmi. Fa tutta la gne gne e poi è ficcante. Mi viene da dire una cosa meglio che non la dico”. Successivamente, il concorrente ha cercato un nuovo confronto con Heidi: “Mi allontani con aggressività” ha affermato l’attore visibilmente alterato. A questo punto, la gieffina ‘nip’ ha replicato: “Se volessi giocare approfitto di tutta la tua situazione. Un’altra avrebbe fatto le tarantelle”.

