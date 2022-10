Angelina Jolie, Brad Pitt “violento”/ “Scagliato sui bambini e versato birra e vino”

Emergono nuovi dettagli su una delle ex coppie più celebri e amate di Hollywood, Angelina Jolie e Brad Pitt. Dettagli che rivelano la realtà di una coppia all’apparenza armoniosa e perfetta, ma in cui Brad Pitt avrebbe più volte dimostrato di essere “emotivamente e fisicamente violento” verso l’ex moglie e verso i suoi sei figli. Come riferisce Adnkronos, queste parole sono contenute nei nuovi documenti legali presentati dagli avvocati di Angelina Jolie. La coppia sta infatti affrontando una controversia legale relativa alla vendita di un vigneto nel sud della Francia, che è in comproprietà di entrambi. All’interno della controversia, emerge quindi una denuncia della Jolie nei confronti dell’ex marito.

Valentina Persia chi è, nuovo fidanzato e chili persi/ "Ho amato tantissimo e..."

In particolare, sotto i riflettori è finito un volo in jet privato avvenuto il 14 settembre 2016, dove Brad Pitt avrebbe “aggredito verbalmente” Angelina Jolie, come si legge nei documenti presentati dai legali dell’attrice e depositati a Los Angeles, fino ad arrivare a “lanciarsi” su uno dei suoi figli. Queste stesse accuse sarebbero riscontrabili in un rapporto risalente all’epoca, compilato dall’Fbi.

GF Vip, Ginevra Lamborghini: fan in rivolta "punita unica che si è pentita, deve rientrare!"/ È polemica

Angelina Jolie, “bambini spaventati, Brad Pitt si è lanciato su di loro”

Al centro della controversia legale tra Angelina Jolie e Brad Pitt è finito un presunto episodio di volenze avvenute il 14 settembre 2016 nel jet privato su cui si trovava la coppia, diretta a Los Angeles da Chateau Miraval. Un fatto che avrebbe infine convinto l’attrice a chiedere il divorzio dal marito. Secondo quanto si legge sui documenti depositati dai legali di Angelina Jolie, nel corso di quel “lungo volo notturno, Pitt è stato fisicamente ed emotivamente offensivo nei confronti della Jolie e dei loro figli, che all’epoca avevano un’età compresa tra gli otto e i 15 anni”.

Ignazio Oliva/ “Mia moglie Giovanna Pancheri, amore leale, passionale e non geloso”

E poi l’aggressione vera e propria: “quando uno dei bambini ha difeso verbalmente la Jolie, Pitt si è lanciato contro di lui e la Jolie lo ha afferrato da dietro per fermarlo. Per togliersela di dosso – ricostruiscono i documenti, riportati da Adnkronos – Pitt si è gettato all’indietro sui sedili dell’aereo, ferendo la schiena e il gomito della Jolie”. In quel frangente, i bambini “hanno coraggiosamente cercato di proteggersi a vicenda e hanno supplicato Pitt di fermarsi. Erano tutti spaventati. Molti piangevano. Ma Pitt ha continuato a comportarsi in modo aggressivo, imprecando contro la famiglia e ad un certo punto versando birra e vino rosso su di loro”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA