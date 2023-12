Angelina Jolie, il nuovo fidanzato é Akala?/ L’attrice é avvistata con il rapper e…

Angelina Jolie é di nuovo innamorata: spuntano le foto con Akala!

Tra le stelle più luminose nel parterre delle dive Hollywoodiane, Angelina Jolie torna al centro del gossip, per la sua presunta lovestory top secret, con Akala. Fanno rumore nel web, in particolare, le immagini milanesi dell’amore più discusso del momento, su Instagram, che vedono il rotocalco di gossip made in Italy, Oggi, immortalare Angelina Jolie mentre si lascia accompagnare dal British-man, Akala. Con i due sospetti piccioncini avvistati in atteggiamenti intimi e a distanza ravvicinata tra loro, in una passeggiata libera e in strada.

Valentina Ferragni compie 31 anni/ Il regalo del fidanzato, Matteo Napoletano, fa il giro del web!

Le reaction web al nuovo amore di Angelina Jolie

“É caduta. Ben in basso”, si legge tra i commenti avversi nel web, alle foto del discusso sospetto nuovo amore dell’ex storica di Brad Pitt, statunitense.

Non mancano quindi le sentenze critiche degli utenti nel web, a margine delle foto che immortalano Angelina Jolie al fianco di Akala e presumibilmente come nuova compagna in amore del rapper, che non gode della sua popolarità su scala global dell’attrice dagli occhi di ghiaccio. “Ha provato a sparire, a nascondersi dietro cappotti ampi e occhiali scuri -fa sapere dal suo canto, nella caption della paparazzata, Oggi, che immortala la presunta liaison amorosa della vippona hollywoodiana-. A passeggiare sul

tappeto rosso il minimo indispensabile. A non dare interviste, non apparire sui social, non andare in tv. Eppure, è rimasta indelebile.Oggi Angelina Jolie è di nuovo innamorata”.

LDA: web in tilt per l'annuncio del ritorno ai live/ "Vi aspetto..."

Insomma, per la fonte più che un gossip, il nuovo amore di Angelina Jolie é una certezza, alla mention di Akala: “Eccola con Akala, rapper e scrittore britannico, in una serata a Milano (con loro anche il nostro Pierfrancesco Favino con la compagna Anna Ferzetti e Alba Rohrwacher) – prosegue l’indiscrezione della fonte sull’avvistamento made in Milan che sarebbe la conferma del nuovo amore-, dove l’attrice

stava girando il film su Maria Callas”.

Nel frattempo, intanto, tra gli amori più discussi Oriana Marzoli replica all’ex Daniele Dal Moro…

Aurora Ramazzotti: "Ses*o in gravidanza? Fa benissimo"/ "Secondo figlio? L'ipotesi c'è ma..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA