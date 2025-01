Ormai è – quasi – ufficiale, Brad Pitt si sposa! Il famoso attore ha (finalmente) formalizzato l’accordo di divorzio con la ex moglie Angelina Jolie. Ma chi è la nuova fidanzata? Si chiama Ines de Ramon ed è una dirigente impegnata nel settore del lusso, ha 34 anni ed è la sua compagna del 2022. Brad Pitt era uscito allo scoperto solo un anno fa con la sua nuova fidanzata, con la quale ha poi camminato anche al Festival di Venezia 80 sul red carpet.

Con Angelina Jolie pare dunque essere tutto finito, stavolta in modo ufficiale. Dopo una lunghissima battaglia e numerose discordie, oggi i due sono divorziati dopo la firma dell’accordo. Il motivo? Brad Pitt ha deciso di sposarsi. L’attore 61enne è pronto a fare il grande passo con la bellissima Ines de Ramon, molto più giovane di lui. La futura “Lady Pitt” è una giovane dirigente di un’azienda di gioielli e non è molto a suo agio con i riflettori. Pare infatti sia stata proprio lei a non voler uscire allo scoperto con l’attore.

Brad Pitt, la decisione di firmare le carte del divorzio dopo anni di accuse: perchè lo ha fatto

Laureata in Economia Aziendale all’Università di Ginevra, Ines de Ramon si è mostrata per la prima volta con Brad Pitt al Festival del Cinema di Venezia pochi mesi fa. Guardando nel suo profilo LinkedIn si scoprono ulteriori dettagli sulla sua brillante carriera: la futura moglie di Brad Pitt sa parlare ben cinque lingue. Oltre ad essere madrelingua spagnola sa anche parlare l’italiano, il tedesco, il francese, lo spagnolo e l’inglese. La notizia delle nozze è arrivata dopo che molti si sono chiesti come mai l’attore avesse deciso di firmare l’accordo di divorzio.

In effetti ormai da diversi anni la coppia non aveva mai ufficializzato la separazione con Angelina Jolie, con la quale dopo la rottura ha affrontato lunghissime battaglie legali. Dal 2016 la richiesta di divorzio è rimasta in sospeso, con tanto di accuse decisamente gravi da parte dell’ex moglie che ha tacciato Pitt di essere un padre violento con i loro sei figli. In tutto ciò l’attore ha sempre legato e ha cercato di difendersi con i suoi avvocati anche se gli attacchi personali sono stati durissimi. Dopo anni di buio pare essere quindi tornato il sereno nella vita del divo, che oggi continua ad essere impegnato con il suo lavoro cinematografico. E a noi non resta che attendere il nuovo matrimonio!