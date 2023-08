Angelina Mango conquista il secondo disco di Platino/ “Ci pensiamo domani” sale in vetta alle classifiche

Angelina Mango, guadagna il doppio disco di platino: l’annuncio sui social

Nuovo traguardo per Angelina Mango che conquista il secondo disco di platino con la hit di successo, Ci pensiamo domani. Il brano estivo aveva già preso l’oro il 19 giugno e un mese dopo il primo platino; ora arriva un altro grande risultato che dimostra come l’ex allieva di Amici stia ottenendo grandi risultati.

La cantante lo annuncia sulle storie Instagram: “Ci pensiamo domani è doppio disco di platino. Grazie a tutti“. Angelina ha vinto il disco d’oro anche per il suo primo album Voglia di Vivere, confermandosi uno dei maggiori talent dello show condotto da Maria De Filippi. Alcuni rumor, infatti, svelano come la figlia di Mango possa addirittura approdare tra i Big per il prossimo Festival di Sanremo.

Il cantante Mango, scomparso prematuramente, ha avuto due figli dalla compagna Laura Valente: Filippo e Angelina. Entrambi i figli dell’artista hanno seguito le orme del padre, dedicandosi alla musica. Un talento, il loro, che il compianto artista ha scoperto fin da quando erano piccoli.

La mamma di Angelina, in una lettera destinata alla figlia quando era ancora nella scuola di Amici, dichiarava: “Giorni fa mi è capitato in mano per caso il comunicato stampa che papà aveva scritto in occasione dell’uscita dell’ultimo album che ha registrato. In quel album, l’amore è invisibile, lui aveva voluto accanto anche i suoi figli. Infatti nella cover di Get back dei Beatles, tu hai cantato insieme a lui e Filippo ha suonato la batteria.” Così concluse: “Sono passati dieci anni e da allora tu hai fatto dieci anni di gavetta, tu sei cresciuta, hai imparato un sacco di cose. C’è da dire che papà dieci anni fa aveva già capito tutto.”

