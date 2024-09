Angelina Mango è sulla cresta dell’onda. Dopo la vittoria all’ultimo Festival di Sanremo non si è fermata neanche per un momento. Prima l’Eurovision – dove è arrivata settimana – poi l’album e ora il tour anche in Europa. Una carriera che è in ascesa per la ex stella della scuola di Amici. Eppure, nonostante Angelina Mango sia apprezzata da pubblico e dalla critica, di recente è stata travolta da diverse critiche. La cantante, infatti, ha deciso di cambiare il suo look che ora è diventato molto più simile a quello di Elodie. Si è mostrata al Pride di Padova – dove è stata l’ospite d’onore – con un nuovo taglio di capelli e con un vestito che ha lasciato ben poco all’immaginazione.

Una scelta, quella di Angelina Mango, che non ha convinto proprio tutti. Anche se è stata apprezzata dai suoi fan più accaniti, sul web è scoppiata una vera e propria polemica attorno al suo nuovo look che, in molti, hanno accostato a quello di Elodie. Angelina Mango, proprio come la cantante di Bagno a Mezzanotte, ha deciso di mostrare le sue forme con fierezza senza la paura dei commenti e delle critiche.

“Anche Angelina Mango ha ceduto. Impossibile dire no al look di Elodie”

Si legge su Twitter. Questo è solo uno dei tanti commenti che la cantante ha ricevuto dopo che si è mostrata al Pride di Padova. Qui ha indossato un vestito bianco in cui è stato messo in mostra il suo fondoschiena e il decoltè. Inoltre, ha cambiato anche taglio di capelli tanto da mostrarsi con un frangettone scalato alla moda. Un look che pare costruito sul corpo di Angelina Mango, ma da un’artista come lei, ci si aspettava qualcosa di originale. Le critiche – velate o puntenti che siano – sono lecite dato che la Mango per vendere la sua musica ha pensato di avvicinarsi al look di Elodie.

Si è mostrata ancora più audace del solito, dato che, già nelle apparizioni più recenti, Angelina Mango ha indossato abiti attillati e aderenti che hanno messo in mostra le sue curve. Questa volta, però, ha osato troppo e alcuni non hanno proprio apprezzato la scelta di apparire sul palco in questo modo. “Ho notato che in Italia, quando musicalmente non c’è nulla da dire, iniziano a farle spogliare. Angelina non scendere a questi livelli“, si legge ancora sui social. Eppure c’è chi difende a spada tratta la neo-stella del pop. “Siete bigotti. Il ‘modello Elodie’ esiste da 20 anni, In Italia siamo solo estremamente indietro. Cominciate a ringraziare Annalisa, Elodie e Angelina che ci stanno mandando avanti anni luce nella scena del pop”, scrive un utente su Twitter.

La sua apparizione al Pride di Padova ha scatenato altre polemiche. Come ha riportato Open, Angelina Mango ha rivelato che sarebbe pronta a innamorarsi anche di una donna. “Piacermi una donna? Assolutamente sì”, confessa. “Io penso che ci si possa innamorare al mondo di tutti e, sicuramente, non mi fermo a guardare il genere di una persona quando mi innamoro”. L’’artista, però, ha precisato: “Sono innamorata in questo momento”. Angelina Mango è infatti fidanzata da oltre due anni con Antonio Cirigliano, che è anche il suo chitarrista.