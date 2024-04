Angelina Mango: disco di platino “La rondine”, cover al padre Pino Mango/ Il nuovo traguardo!

Eurovision Song Contest: Angelina Mango porta al disco di platino “La rondine” di Pino Mango, dopo Sanremo 2024

Angelina Mango porta al disco di platino La rondine, canzone scritta e realizzata dal padre, cantata da lei a Sanremo 2024 prima del debutto atteso agli Eurovision Song Contest 2024.

22 anni dopo il rilascio di La rondine di Pino Mango, la canzone cult nella storia della musica e il cantautorato made in Italy certificata disco di platino. Il che può oggi dirsi anche merito della performance che Angelina Mango registrava di recente sul palco del Festival di Sanremo 2024, in occasione della gara delle cover, vinta da Geolier nell’interpretazione del Medley “Strade”.

La prima certificazione di vendite secondo i dati Gfk/FIMI La Rondine di Pino Mango la otteneva nel 2021, quando il brano cult raggiungeva il disco d’oro 19 anni dopo il rilascio con l’album Disincanto, uscito nel 2002, a prima firma Pino Mango. In seguito alla morte del compianto papà d’arte Pino Mango, stroncato dieci anni fa circa per un infarto sul palco di una performance live, Angelina Mango può gioire per l’ambito traguardo di aver condotto il brano del padre alla certificazione di disco di platino, con le oltre centomila unità vendute in Italia di La rondine.

Questo é un dato significativo che l’ex cantautrice competitor di Amici 22 di Maria De Filippi registra nella attesa generale per il suo preannunciato esordio al Festival della canzone d’Europa, gli Eurovision Song Contest 2024. Per il nuovo debutto, intanto, Angelina Mango diventa un thread di discussione virale sui social, con le immagini del suo pre-party registrato sul territorio della promozione musicale prevista in Spagna. Con l’esordio alla kermesse di La noia, brano vincitore a Sanremo 2024, Angelina Mango é invitata a rappresentare l’Italia nella gara al titolo di canzone europea made in Svezia!

