Angelina Mango: esce a Natale “All I want for Christmas is you”/ Le reazioni alla cover di Mariah Carey

Amici 23 di Maria De Filippi, Angelina Mango registra la cover di All I want for Christmas

Prossima al debutto tra i 30 Big in corsa al Festival di Sanremo 2024, Angelina Mango veste i panni di “Babba Natale”, come una Mariah Carey italiana e sulle note di All I want for Christmas Is you. L’occasione é la ricorrenza delle festività in corso, a cavallo tra il Santo Natale 2023 e l’Epifania 2024, passando per il Capodanno 2024, con la vincitrice del circuito canto ad Amici 20, Angelina Mango, che si improvvisa come la cantante originale del brano cult natalizio, All I want for Christmas Is you.

Con una t-shirt stilizzata dai lyrics nel refrain dell’iconica hit di Natale e un hair look che strizza l’occhio ad una reginetta del Pop Britney Spears al debutto nell’industria musicale ai tempi del rilascio di Baby One More time datato 1998, Angelina Mango improvvisa una performance in occasione dell’ospitata radiofonica on air su Radio Deejay. E le immagini della cover personalizzata della figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango, che esegue a voce nuda la hit di Mariah Carey é intanto virale, tra i post pubblicati da Radio Deejay su Instagram. Dal momento che mette a segno una moltitudine di consensi social, tra like, commenti e condivisioni di pieno sostegno. Tanto che c’é chi, tra gli internauti attivi nel web, persino azzarderebbe a definire Angelina Mango come la “Mariah Carey italiana”.

Web diviso sul conto di Angelina Mango

“Bella voce. Peccato che si sta adattando al

90% delle cantanti …-si attenziona in uno tra i commenti social del web, più aggreganti-. Mezze nude e vestite tamarre all’ennesima potenza”; “Lei come cantante è strepitosa e il babbo ne sarebbe tanto fiero. È giovane e ha tutto il tempo per dimostrare il resto del talento che può avere”, si legge poi ancora, tra gli altri feedback social.

E, intanto, mentre il web si divide sul suo conto, Armando Incarnato di Uomini e donne destina proprio ad Angelina Mango una dedica social…

