Angelina Mango: il debutto di Voglia di vivere tour é sold-out/ “Sei una cosa grande, Napoli!”

Angelina Mango strega Napoli: il primo live di Voglia di vivere tour é sold-out!

Il fenomeno pop di Angelina Mango avanza ancora, dopo il debutto TV ad Amici 22, con il sold-out del Voglia di vivere tour al via a Napoli! Ebbene sí, in replica alla polemica web che in particolare vede gli internauti tacciare di raccomandazione l’ex concorrente e vincitrice di canto e seconda classificata alla finale Amici 22, Angelina Mango festeggia il successo del primo vero tour!

La cantautrice lucana, contro chi la accusa di essere sovraesposta mediaticamente e quindi raccomandata nell’industria musicale perché figlia d’arte dell’ex lead voice Matia Bazar Laura Valente e il compianto poeta musicale Pino Mango, esprime gratitudine via social. Questo in un messaggio ai fan, che le regalano il sold-out full per il “Voglia di vivere tour”, a partire dalla prima data di concerto live a Napoli.

Riattivatasi via Twitter dopo il rilascio della BOP Che t’o dico a fà -il nuovo singolo #1 come trend tra le tendenze per la musica su YouTube Italia con il video, #1 nella classifica iTunes Top Songs tra i singoli più acquistati e miglior debutto femminile 2023 su Spotify Italia al netto delle Songs di Sanremo 2023 come canzone dal più alto volume di ascolti in streaming, Angelina Mango ringrazia chi l’ha accolta a braccia aperte al Duel Club di Pozzuoli.

“Grazie Napoli, tu si ‘na cos grande”, scrive l’erede Mango, a corredo del video che la immortala via X tra le riprese della prima data di Voglia di vivere tour, l’ex Amici 22. Ebbene sí la cantautrice lucana esprime gratitudine per il tutto esaurito registrato al primo vero tour che la consacra come la popstar femminile del momento dopo Amici. A partire dalla data puteolana, che nella set-list la vede esibirsi anche in lingua napoletana, come sulle note del nuovo singolo di successo bilingue (in italiano e napoletano) “Che t’o dico a fà”.

La set-list di Voglia di vivere tour é anche in lingua napoletana!

In scaletta, tra le altre iconic performance del live a Napoli, l’ex Amici si impone come una postar rodata e “ibrida” -metà cantante e metà ballerina- tra outfit all’ultimo grido, un marsupio con il logo del city-club SSC Napoli, occhiali da sole black e non manca la performance a prova di cover di hit come Mad about you. Sempre nella set-list napoletana dell’ormai contagiosa Voglia di vivere tour, le cui immagini sono virali in un tripudio di condivisioni di video via TikTok, si aggiungono le esibizioni di una Angelina Mango più intimista in 9 maggio e Mani vuote. Brani già esibiti in precedenza dalla figlia d’arte, nel mezzo della competizione di canto e ballo, all’esordio TV nella musica ad Amici 22.













