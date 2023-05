Angelina Mango, ingaggiata nel cast di Amici 23? / La risposta

Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango si racconta a tutto tondo: l’intervista post-talent show

É la vincitrice del circuito canto di Amici 22 e, intanto, Angelina Mango torna a raccontarsi senza escludere un possibile nuovo ruolo tv previsto per lei, nel cast di Amici 23. L’occasione che la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango ha di tornare a raccontarsi, é un’intervista concessa a TV, Sorrisi & Canzoni, dove in replica ai quesiti del giornale di cronaca “en rose”, in particolare, Angelina ammette di avere dei limiti.

“Non so se avrei le competenze per farlo -dichiara alla celebre fonte, quando le si viene chiesto se sia prossima a subentrare nel cast del talent di Maria De Filippi, come giudice e/o insegnante di canto al serale di Amici 23, l’edizione in partenza a settembre 2023-. La lezione che ho imparato da Maria è che bisogna essere sempre sinceri, le bugie non portano da nessuna parte”.

I motivi che l’hanno sospinta a prendere parte, come concorrente, al cast di Amici 22? A quanto pare la musica scritta a sua prima firma é il motore propulsore della sua volontà di intraprendere la competizione di Amici: “Tutto è partito da quella “Voglia di vivere“, anche se avevo scritto prima Mani vuote. Gli altri brani sono nati d’istinto, tra amici. Una mattina siamo andati a funghi con Anastasio e Antonio e il pomeriggio abbiamo scritto Eccetera”. I brani summenzionati sono, non a caso, racchiusi nel primo disco di inediti nell’industria musicale, l’Ep “Voglia di vivere” che Angelina Mango ha lanciato ad Amici 22, come concorrente del circuito canto.

Angelina Mango prossima al debutto al Festival di Sanremo 2024?

Ma come vedrebbe l’ipotesi della proposta lavorativa per la conduzione del Festival di Sanremo 2024? “Mi concentro sul breve termine. Però nella vita bisogna lasciarsi sorprendere da quello che può arrivare”, fa sapere la figlia d’arte. Il mondo della TV non rientrerebbe tra i sogni custoditi nel cassetto, per lei, almeno non per il momento. Ma che possa condurre presto un format TV, da promessa erede di Maria De Filippi? “Mai”, é la risposta secca della cantautrice, che però ammette di seguire il mondo del piccolo schermo, in particolare il format Fatto in casa per voi di Benedetta Rossi.











