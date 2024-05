Angelina Mango: l’European club tour finisce nel mirino del web/ É polemica sul debutto: “Ma chi la veste?”

E bastato che il New York Times la ergesse al titolo di nuova popstar made in Italy per infondere in Angelina Mango la voglia di spingersi verso la conquista del mercato della musica Internazionale, anche se tra i nuovi record su Spotify e il debutto all’European club tour l’ex Amici 22 si vede ora al centro di una polemica online.

Sarah Toscano come Angelina Mango: dopo Amici 2024 in gara a Sanremo 2025? Risposta spiazza/ "Non ho fretta"

Angelina Mango dà il via al tour in Europa

Nelle ore in cui mette a segno ben due nuovi record su Spotify Global, la vincitrice di canto ad Amici 22, Angelina Mango, finisce nel mirino delle contestazioni sui social. Su Instagram, nel dettaglio, la figlia d’arte di Laura Valente e il compianto Pino Mango é virale con il video di una performance sulle note del nuovo singolo dal titolo Melodrama, presentato per la prima volta in Italia alla puntata finale Amici 2024.

Angelina Mango, arrestato lo stalker/ Chi è l'uomo che perseguitava la cantante

L’occasione passata nel mirino degli haters online é una delle date dell’European club tour di Angelina Mango in Europa tenuta in Croazia, dove complici le movenze audaci della coreografia sulle note della psichedelica Melodrama, la lucana sfoggia una jumpsuit colore giallo canarino sgargiante dalle trasparenze importanti su un tutino stilizzato con un bustino sexy più un tanga provocante.

Angelina Mango canta il suo nuovo singolo “Melodrama” in Croazia🇭🇷 al #SeaStarFestival.🩷pic.twitter.com/Apc80h8JeR — With Love Music (@WithLove_Music) May 25, 2024

Il web si divide sul conto di Angelina Mango

La Total mise, se da una parte entusiasma i fan d’altra parte invece vede i più critici nel web prendere di mira Angelina Mango criticandola in fatto di gusto nello styling. “Arrestate lo stylist per favore – si legge tra i commenti critici più aggreganti rilasciati dagli utenti via Instagram, che poi proseguono sempre sul profilo della cantautrice -. Ma chi la veste?”. Tra i più critici ancora poi c’é chi boccia la canzone proprio come l’outfit della Mango, che richiamerebbe troppo canzoni già uscite sentite sulle note di Mahmood e Rosalia.

Finale Amici 23 Serale 2024/ Diretta, vincitore: trionfa a sorpresa Sarah, lacrime per Marisol

Questo mentre la stessa Angelina Mango segna un doppio nuovo record su Spotify, finatti diventa il miglior debutto femminile in termini di streaming con oltre 240k ascolti all’esordio di un singolo su Spotify nel 2024 con Melodrama e con lo stesso singolo si conquista il terzo posto nella classifica femminile alle spalle di Laura Pausini e Raffaella Carrà per il numero di ascoltatori mensili su Spotify Global di risonanza internazionale.

Dopo aver battuto il record di miglior debutto femminile da solista della storia Spotify Italia con #chetodicoafà, @angelinamango_ alza ulteriormente l’asticella con #melodrama che diventa così il nuovo record da battere con 242mila stream in 24h (ad eccezione dei brani saremesi) pic.twitter.com/rUurMgirXr — Social Artist (@SocialArtistOF2) May 25, 2024

attualmente Angelina è la terza artista donna italiana con più ascoltatori mensili su @Spotify : 🥇 Raffaella Carrà (21.8M)

🥈 Laura Pausini (8.4M)

🥉 Angelina (6.1M) pic.twitter.com/fswj6IjqVK — Angelina Mango News 🍉 (@angelinanewss) May 26, 2024













© RIPRODUZIONE RISERVATA