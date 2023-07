Angelina Mango riceve il disco di Platino ma Wax non si congratula/ Lite in corso tra i due?

Angelina Mango e Wax hanno litigato? Lui non si congratula per il disco di platino

Angelina Mango sta avendo un successo esplosivo, dopo aver vinto nella categoria Canto di Amici 22. Oltre all’entusiasmo del pubblico per la sua performance a Love Me 2023, la figlia d’arte ha cantato anche al concerto di Tiziano Ferro. La ciliegina sulla torta, però, è arrivata con il disco di platino riferito al brano Ci pensiamo domani.

L’ex allieva del talent show lo ha annunciato sui social con una sua foto da bambina e il messaggio: “Oh, sta qua ha fatto il disco di platino…” A commentare la lieta novella tantissimi ex colleghi della cantante e la sua insegnante Lorella Cuccarini. Tra le persone a congratularsi con lei, però, manca Wax; proprio lui che Angelina ha sempre definito il suo migliore amico, non ha rilasciato alcun commento. Che i due abbiano litigato per qualche motivo? Al momento non è dato sapere.

Tiziano Ferro scrive una dedica ad Angelina Mango contro gli hater

Tiziano Ferro, in occasione di un concerto in Sicilia, ha duettato con l’ex allieva di Amici che sta facendo il pieno di consensi: “Per un cantante, esibirsi in Sicilia è un’esperienza mistica. Mi dispiace per chi non lo fa. lo mi godo il privilegio, l’amore, quei sorrisi che sfondano ogni malumore. Grazie Sicilia mia, cosa ho fatto perché mi volessi così bene? Non lo voglio sapere, mi fido e basta. Sei rimedio. Sei tosta. Sei vera” afferma Ferro.

Alcune persone, però, non si risparmiamo con i insulti e considerazioni negativa sulla giovanissima cantante. L’artista è, dunque, voluto intervenire sui social con una dedica speciale alla figlia d’arte contro i suoi hater: “Angelina Mango. Dolce e pura ragazza. Come si fa a non accorgersi della tua bellezza interiore, oltre che del tuo naturale talento?”. Sembra che Angelina abbia conquistato anche il cuore di Ferro, e la sua scalata verso il successo è sempre più in favorita.

