Non arrivano buone notizie per i fan di Angelina Mango e per coloro che prossimamente erano intenzionati a seguirla lungo il corso del tour nei club iniziato lo scorso 11 ottobre 2024 e partito dall’Atlantico Live di Roma. Sono state infatti rinviate le due prossime date della cantante vincitrice di Amici 23 e del Festival di Sanremo 2024. Angelina Mango sarebbe dovuta recarsi prima alla Casa della Musica di Napoli ieri 15 ottobre 2024 e poi oggi Molfetta presso l’Eremo Club; entrambe le date del tour della cantante sono però state rinviate, ma cosa è successo?

E’ stata proprio Angelina Mango – come riporta Il Fatto Quotidiano Magazine – sui social a raccontare perchè sono state rinviate le prossime due date del tour nei club iniziato lo scorso 11 ottobre 2024. “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere; per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team. Per questo torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra 4 giorni torniamo sul palco più carichi di prima…”.

Angelina Mango, ecco quando saranno recuperate le due date del tour rinviate per motivi di salute

Dalle parole di Angelina Mango si evince un problema di salute che, per ovvie ragioni precauzionali, motiva il perchè delle due date del tour nei club rinviate precisamente a Napoli e Molfetta, ieri 15 e oggi 16 ottobre 2024. La cantante e il suo staff hanno però assicurato che entrambi gli appuntamenti musicali saranno prontamente recuperati con due date già fissate. Il 18 novembre 2024 Angelina Mango salirà sul palco della Casa della Musica di Napoli mentre il giorno successivo si recherà invece a Molfetta presso l’Eremo Club.

Angelina Mango ha poi concluso il suo messaggio sui social rinnovando le scuse e ringraziando nuovamente il pubblico di Napoli che ieri 15 ottobre 2024 ha dovuto fare a meno della presenza della cantante. “Scusate ancora; e Napoli, grazie per ieri. Siete stati la più grande dimostrazione d’amore, vi amo tantissimo”.