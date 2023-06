Angelina Mango: “Se sono fidanzata? Sí, con Antonio Cirigliano”/ Ecco chi é il fidanzato musicista

Angelina Mango si dichiara ufficialmente fidanzata: rotto il silenzio sul gossip dell’amore top secret con Wax, dopo Amici 22

É la seconda classificata nell’ordine di arrivo di Amici 22 di Maria De Filippi, e dopo il successo riscosso al talent, Angelina Mango, conferma ora Antonio Cirigliano come suo attuale fidanzato. L’occasione che, tra le altre novità, la vede raccontarsi in toto e non solo sulla sfera sentimentale, é un’intervista esclusiva concessa ai microfoni di Radio Deejay, a Wad.

“Sono lunatica, ma non fa niente – fa sapere la figlia d’arte e talento uscente di Amici 22 di Maria De Filippi, incalzata dalle domande ricevute nell’intervento, via radio-. Fidanzata? Sì, con Antonio”. Ma chi é il summenzionato fortunato? Il fidanzato ufficializzato, ormai, di Angelina é Antonio Cirigliano, anche lui un artista come la cantautrice di Maratea, nel dettaglio un musicista originario di Potenza. E a dispetto del gossip in circolo online, che vedrebbe l’amore tra i due vivere in balia di una crisi per il legame stretto sotto l’occhio pubblico tra lei e il collega cantautore e rivale intimo tra le mura del talent, Amici 22, giunge ora la attesa conferma.

Ebbene, Angelina Mango ha nel cuore il 24enne e fedele chitarrista Antonio Cirigliano, e i momenti di complicità vissuti con Wax, vissuti tra le mura della scuola delle arti ballo e canto di Amici, non non bastano a dimenticare il fidanzato “nip” che su Instagram é seguito da più di 5mila follower., per lei. Ma non é tutto. Perché, poi, in replica agli altri quesiti, la cantautrice lucana trova modo e tempo per raccontarsi anche su altri aspetti della vita, oltre l’amore: “Sul palco sono una cavalletta -ammette- salto sempre e non riesco a stare ferma”. Reduce inoltre dal successo conseguito, dopo Amici 22, al debutto al suo primo instore tour promozionale per il primo album e il primo singolo estivo post-talent, Voglia di vivere e Ci pensiamo domani, la 22enne Angelina Mango si dichiara felice dei risultati che ora mette a segno e per cui ha lavorato a sodo.

Questo, sulla scia della duplice Top10 raggiunta nella Top of the music targata FIMI: “È quello per cui ho lavorato tutti gli ultimi anni. Me la sto godendo tutta, non sto pensando che forse è troppo o che forse non la sto gestendo bene. Io me la godo. Perché poi la maggior parte delle cose che arrivano sono positive”.











