Angelino alla Roma?/ Calciomercato: c’è l’accordo col terzino, trattativa con il Lipsia

La Roma rinforza le fasce pescando all’estero. La scelta è ricaduta su Angelino, spagnolo di proprietà del Lipsia. La pista si è scaldata nelle ultime ore, con la dirigenza giallorossa che ha strappato il sì del calciatore. Infatti, ora si stanno limando gli ultimi dettagli col club tedesco. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, si sta lavorando un’operazione in prestito col diritto di riscatto, ma il Lipsia vorrebbe inserire l’obbligo. Attualmente Angelino gioca in prestito al Galatasaray, club con cui peraltro Tiago Pinto ha ottimi rapporti, ma è con i tedeschi che è in corso la trattava sulla base di un riscatto fissato a 6 milioni di euro, che è la stessa cifra che il Lipsia aveva pattuito con la dirigenza turca.

Il terzino sinistro in questa stagione ha disputato 19 partite con una media di 77 minuti. Per la Roma si tratta di un rinforzo utile per le fasce, visto che all’occorrenza può giocare anche qualche metro più avanti. Un colpo a sorpresa Angelino, perché la Roma aveva sondato anche la pista Bakker per rinforzare la squadra di Daniele De Rossi, poi è spuntata l’occasione spagnola.

CALCIOMERCATO ROMA: BATTUTA LA CONCORRENZA PER ANGELINO?

La Roma ha registrato il sorpasso sulle concorrenti per Angelino. Il terzino sinistro di proprietà del Lipsia, infatti, era finito nel mirino di Torino, Marsiglia e Villarreal. Nelle ultime ore, però, i contatti tra il club capitolino e il Lipsia si sono rivelati molto positivi. Infatti, c’è già l’accordo col giocatore, mentre ora si sta lavorando a quello col Lipsia. Visto che l’accordo col Galatasaray, dove è in prestito, prevede l’obbligo di riscatto alla ventesima presenza, e considerando che Angelino è arrivato a quota 19 presenze, il club turco ha deciso di non schierarlo più, altrimenti avrebbe dovuto procedere col riscatto a 6 milioni.

Angelino non aveva ancora vent’anni quando Pep Guardiola decise di inserirlo in pianta stabile nel Manchester City nel 2016. Tre anni prima i Citizens lo avevano preso dal Deportivo La Coruna, club dove il terzino aveva cominciato a giocare a calcio all’età di 10 anni. La prima annata da protagonista però l’ha disputata al NAC Breda, in Olanda, diventando il miglior terzino sinistro di quella stagione, attirando l’attenzione del PSV che pagò il City per il cartellino. Nel 2019 Guardiola decise di ricomprarlo, finendo però per fargli fare la riserva di Mendy e Cancelo. Da qui la cessione in prestito al Lipsia, che lo acquistò a titolo definitivo. L’anno scorso ha giocato in prestito all’Hoffenheim, quest’anno al Galatasaray.











