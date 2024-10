ALAN FRIEDMAN, IL GIALLO SULLO SPAREGGIO A BALLANDO CON LE STELLE

Il risultato dello spareggio tra Alan Friedman e Sonia Bruganelli a Ballando con le Stelle è già scritto? La domanda sorge spontanea alla luce di un tweet di Davide Maggio, il quale su X prima ha parlato di una “sensazione“, poi ha auspicato che la conduttrice Milly Carlucci dia una spiegazione esaustiva sull’uscita del giornalista e scrittore. Dunque, è già bufera sullo spareggio che andrà in scena stasera, perché Maggio ha insinuato non pochi dubbi su di esso.

“Ho la netta sensazione che stasera esca Friedman“, ha scritto su X, per poi aggiungere: “E spero che Milly stasera dica il motivo reale per il quale uscirà Friedman. Altrimenti lo dirò io“. Visto che un utente gli ha fatto notare che le sue parole apparivano come un ricatto, il giornalista televisivo ha aggiustato il tiro, pur lasciando aperto il giallo: “Hai ragione. Mentre scrivevo pensavo che potesse essere fraintendibile. Ma preferirei che raccontassero le persone coinvolte. Se così non dovesse essere, proprio perché so, racconterò“.

Da quel che si è visto negli ultimi giorni, però, di sicuro non sembra che Alan Friedman voglia essere il primo eliminato di questa edizione del dance show, visto che ha lanciato diversi appelli per essere salvato, come a Domenica In.

ALAN FRIEDMAN “SPACCIATO” NELLO SPAREGGIO CON SONIA BRUGANELLI?

Proprio Alan Friedman e Sonia Bruganelli sono tra i concorrenti più discussi di questa prima parte di Ballando con le Stelle, infatti la giuria li ha spesso attaccati. Ma ai microfoni di Rai Radio 2 il primo ha confessato di ritenere favorita la collega nello spareggio che li vedrà protagonisti: “L’ho già rassicurata, le ho detto che sarò io a perdere, perché lei ha più follower di me ed avrà più voti“. Dunque, anche il giornalista e scrittore ritiene già scritto il suo destino? In realtà, ha comunque continuato a chiedere di essere votato, motivo per il quale continua a coltivare il desiderio di restare.

Comunque, c’è una sana rivalità con l’ex moglie di Paolo Bonolis: “Tanti dicono che Sonia è antipatica, ma io l’ho trovata molto gentile. L’altra sera piangeva sulle mie spalle, ma io l’ho rassicurata“. Dunque, a prescindere da come andrà lo spareggio, sembra esserci un buon rapporto tra i due. Resta però sullo sfondo questo giallo che sta facendo discutere sui social, con Davide Maggio che potrebbe fare delle importanti rivelazioni se Milly Carlucci non darà le spiegazioni che lui auspica vengano date…