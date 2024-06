Angelo Donati, marito di Milly Carlucci/ Il colpo di fulmine in un parcheggio? Fu amore fin da subito

Sorride e ha gli occhi innamorati quando parla del marito Angelo Donati. Anche se in realtà, Milly Carlucci lo cita raramente perché tiene moltissimo alla propria privacy famigliare. Quando sfugge a questa regola, però, mostra tutto il suo amore e la sua tenerezza nei confronti della persona che è al suo fianco ormai dal lontano 1985. Quell’anno Milly Carlucci aveva trentadue anni, era già famosa e sul fronte sentimentale le idee erano chiarissime: aveva capito che Angelo era la sua persona e che un giorno sarebbe diventato suo marito.

Ma cosa sappiamo sul conto del marito? Innanzitutto emerge un curioso retroscena su quello che sarebbe stato il loro primo incontro, si vocifera infatti che Milly e Angelo si siano incontrati la prima volta in un parcheggio. Evidentemente scattò un colpo di fulmine irrefrenabile tra i due, che da allora non si sono mai lasciati. Eppure la Carlucci e Donati hanno due caratteri completamente diversi, come raccontato da Milly in diverse occasioni il marito è molto ironico, ha senso dell’humor, mentre lei sogna ad occhi aperti e con un pizzico di ingenuità.

Angelo Donati, il marito di Milly Carlucci è anche il suo primo fan

“Io e mio marito abbiamo deciso di sposarsi sapendo quelle che erano le responsabilità che comportano i figli, pronti a restare insieme per affrontare le sfide della vita. Siamo due persone diverse ma questo ci rende complementari”, ha detto Milly Carlucci. Dalla loro storia d’amore col marito sono nati due splendidi figli, Angelica e Patrick, a cui entrambi sono molto legati.

“Siamo sempre stati complici e convinti della nostra relazione. Sarà che quando ci siamo conosciuti eravamo già adulti, ognuno con le proprie storie ed esperienze alle spalle e con un forte senso della famiglia ereditato dai rispettivi genitori”, ha raccontato la conduttrice. Si vocifera che il marito Angelo, ancora oggi, sia il suo primo fan, la seguirebbe infatti in ogni sua avventura professionale, facendo il tifo per lei.

