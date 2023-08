Angelo Duro imbratta i suoi manifesti a Taormina/ Video, furia del sindaco: “Ti prendo a calci in c*lo!”

Il noto comico palermitano Angelo Duro ha fatto andare su tutte le furie il sindaco di Taormina, il noto Cateno De Luca, dopo che lo stesso artista ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si vede l’artista imbrattare i manifesti che annunciano il suo spettacolo “Sono cambiato”, in scena oggi al Teatro Antico. Nel filmato incriminato si vede Angelo Duro con una bomboletta spray rossa mentre disegna dei simboli fallici sui manifesti affissi sulle strade di Taormina.

Amici: LDA e Aka7even diventano un duo?/ La reunion insinua il dubbio

A replicare a queste immagini è giunto il video di Cateno De Luca, primo cittadino del comune messinese, che ha fatto chiaramente capire con una sfuriata l’intenzione di impedire all’ex Iena di esibirsi al Teatro Antico, annunciando tra l’altro una denuncia e una multa: “Ma chi è questo troglodita di Angelo Duro?”, attacca Cateno De Luca, che poi aggiunge: “Ecco. Guardate cosa si è permesso di fare. Pensa di pisc… in testa e noi dovremmo pure pagarlo. Guardatelo nella sua pagina. E questo dovrebbe utilizzare il Teatro Antico di Taormina per un suo spettacolo? Intanto ora procediamo ad identificarlo e multarlo! Non so che fa questo testa di c… di professione. Di sicuro la sua ironia non può farla nella mia città”.

Seattle, museo rimuove riferimenti a J.K Rowling da saga Harry Potter/ “Sue opinioni sono odiose”

ANGELO DURO IMBRATTA I SUOI MANIFESTI A TAORMINA: LA DURISSIMA REPLICA DEL SINDACO VIA VIDEO

Poi De Luca ha continuato: “Ti verrò a cercare per prenderti a calci in c…. Ti revoco il suolo pubblico per il merchandising, ora ti consiglio di andare a prendere i manifesti e rimuoverli. Intanto sarai subito denunciato per attentato al decoro urbano. Andrò pure dai carabinieri. L’ironia mi piace ma qua siamo lontani dall’ironia. Ti puoi imbrattare la tua faccia ma non la mia città. Ora ti cerchiamo e ti identifichiamo. Se sei un uomo ora vai e togli tutto e chiedi scusa”. Quindi il video conclude così: “Angelo Duro, ma vaff…!”. Angelo Duro per ora non ha replicato: scopriremo nelle prossime ore come si sarà evoluta la querelle.

Chiara Ferragni smentisce la crisi con Fedez e si infuria/ "Ma vi sembra normale? Cioè tutto bene?"













© RIPRODUZIONE RISERVATA