Angelo Duro in mutande a Sanremo 2023/ Si slaccia i pantaloni e grida: “Fai la foto!”

Angelo Duro mattatore al Festival di Sanremo 2023, dove è rimasto letteralmente in… mutande. Ma procediamo con ordine. Il comico siciliano ha esordito “complimentandosi” con Amadeus: “‘Sto cr*tino, all’una meno e 10 mi ha fatto uscire! Fammi uscire alle 9 se hai il coraggio. Non me ne frega un c*zzo di essere qui, zero! Ora, finalmente, dopo tanti anni, ho un lavoro, quello di parlare in pubblico e mi pagano pure. Invio ancora i curriculum e vado a fare i colloqui: quando mi assumono, li mando a fare in c*lo io! ‘Angelo, per noi tra un mese puoi iniziare’. ‘Spero prendiate fuoco! E che i pompieri facciano sciopero!'”.

Poi, con la sua ironia dissacrante, Angelo Duro ha aggiunto: “Negli ultimi anni ho riempito i teatri e venduto un sacco di libri. I miei amici di un tempo sono senza futuro, ‘sti sc*mi. Tutti laureati e a casa, perché non sono voluti partire, rimanendo nella loro terra. Infatti proprio quella zappano, e pure male! Fare il contadino non è umiliante, ma fare il contadino con la laurea sì. Significa che hanno fallito due volte. Io invece sapevo che nella vita ce l’avrei fatta, perché sono secondogenito. Io ho imparato tutto da mio fratello: lui si è sposato e ha avuto figli, io non ho fatto c*zzate”.

ANGELO DURO: “NON HO TATUAGGI E SONO ASTEMIO!”

E, a proposito dell’essere secondi, Angelo Duro ha asserito: “Cristoforo Colombo ha scoperto l’America, solo che non se n’è accorto, l’idiota! L’America si chiama così per Amerigo Vespucci, che ha seguito gli appunti di Colombo e l’ha f*ttuto!”. Per poi slacciarsi i pantaloni, sollevarsi la maglietta e chiedere di essere fotografato in mutande: “Io trasgredisco. Non ho tatuaggi, guarda qua! Fai la foto! E sono anche astemio, troppo semplice dire c*zzate da ubriachi… Dilettanti!”.

Per concentrarsi sul rapporto di coppia: “Sono fidanzato da 14 anni con la stessa ragazza. Vi sembra una cosa facile? Provateci! La tradisco regolarmente, per questo stiamo insieme. Lei lo sa, io glielo dico, per il bene del rapporto. Voi donne avete pregiudizi nei confronti delle p*ttane! Siete razziste”.











