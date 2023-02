Chi è la fidanzata di Angelo Duro?/ Sui social viso coperto da una emoji a mela

Angelo Duro ha una fidanzata? È molto riservato sulla vita privata ma..

Angelo Duro ha una fidanzata? Il comico è felicemente impegnato, ma non è dato sapere chi è la fortunata anche se sui social in diverse occasioni ha pubblicato alcune foto con la sua compagna seppur coprendole il volto con una emoticon. Riservato e attentissimo alla sua vita privata e sentimentale, Angelo Duro nonostante sia uno dei comici più bravi delle ultime generazioni ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata. Il comico non è sposato e non ha figli, ma è felicemente fidanzato con una ragazza di cui però non è dato sapere il nome.

Fedez choc/ "A Sanremo ho avuto il più grosso attacco di panico della mia vita"

La misteriosa ragazza appare spesso sul profilo Instagram del comico che è sempre molto attento nel mostrarne il volto, visto che lo ricopre con una emoji di una mela. Non solo, la ragazza non è mai taggata sui social e per questo motivo al momento la sua identità resta un mistero.

Angelo Duro e i messaggi social della fidanzata

Chi è la fidanzata di Angelo Duro? Non è dato sapere chi è la fortunata ragazza che condivide la sua vita con il divertentissimo e geniale comico. L’ex Iena, infatti, è riservatissimo e non ama parla della sua vita privata anche se sui social pubblica diverse foto in compagnia della sua amata. Tra i tanti post pubblicati: “io e quella che sta con me siamo tornati insieme. Lo dico solo per avvisare quelle che stanno scrivendo al mio numero, che se non rispondo subito, come ho fatto in questo giorni, vuol dire che lei è accanto a me. (Continuate a mandarmi le foto zozze in privato, vi ricontatterò con calma). Un saluto. Ps: Stasera ha deciso di portarmi ad Amalfi per ritrovare noi stessi. Che ingenua. Vi aggiorno” – scrive il comico stando ben attendo a coprire il volto della sua amata.

Black Eyed Peas chi sono/ La band che infiamma Sanremo 2023 con "Elevation"

In un altro post, invece, racconta: “stasera ho portato quella che sta con me a cena in questo posto per farle una proposta. Le ho preso la mano e le ho detto: “L’altro giorno mi hai urlato che sono un maschilista di merda con la mentalità patriarcale, e ti ho portato qui, voglio farmi perdonare e dimostrarti che abbiamo gli stessi diritti, per questo stasera sarai tu a pagare la cena. Voglio darti la prova che sei come me”. Ha fatto la faccia di una che avrebbe preferito altre due ore di patriarcato, per non pagare. Sta ipocrita. Non esiste. Ci tengo ai tuoi diritti. Paga. Sono tutte femministe, dopo la cena. Prima del conto, non rompono mai i coglioni. È dopo mangiato, a pancia piena, che scassano il cazzo”.

Kekko Silvestre dei Modà/ "Depressione a Sanremo 2023? Volevo dare coraggio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA