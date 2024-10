Ormai Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono usciti allo scoperto, specialmente dopo l’inizio della nuova avventura a Ballando con le Stelle, programma nel quale sono entrambi concorrenti dell’edizione 2024. La loro intesa è chiara a tutti: anche se il rapporto era iniziato come una semplice amicizia, oggi non ci sono dubbi che si sia trasformato in un sentimento. Ad immortalarli mentre raggiungono lo studio di Ballando con le Stelle 2024 è stato il settimanale Chi, che con qualche scatto ha mostrato la nuova e costosissima auto di lui, senza rinunciare ad una frecciata nei confronti di Sonia Bruganelli.

Il settimanale, infatti, ha aggiunto che Angelo Madonia si è “conformato au gusti extralusso della compagna“, la quale è nota per non farsi mancare alcun gioiellino, sia in termini di borse che di vestiti. Ebbene, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia hanno raggiunto lo studio di Ballando con le Stelle a bordo di una Lamborghini che costa oltre 250 mila euro. Che sia stato un gesto d’amore nei confronti della compagna? Di certo il suo ultimo acquisto fa discutere e molti si sono trovati spiazzati di fronte a questa macchina di lusso.

Angelo Madonia compra una Lamborghini e i social impazziscono: “A Sonia Bruganelli piace la bella vita”

Il settimanale Chi ha immortalato Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis insieme al suo attuale compagno Angelo Madonia. Il magazine ha descritto la scena, spiegando che arrivati in macchina, Angelo Madonia ha parcheggiato e la prima a scendere è stata Sonia Bruganelli, che ha raggiunto subito la sala per gli allenamenti di Ballando con le Stelle 2024 presso l’auditorium Rai del Foro Italico. A catturare l’attenzione dei fotografi è stato il mezzo con il quale sono arrivati agli studi, in particolare si tratta di un Suv Grigio, una splendida Lamborghini Urus dal costo elevatissimo.

Chiaramente i social si sono riempiti di critiche nei confronti della coppia, che come sappiamo è spesso presa di mira da quando è iniziata questa relazione. Oltretutto, Sonia Bruganelli non ha mai fatto mistero per quanto riguarda la sua passione per lo shopping, i vestiti firmati e uno standard di vita molto alto. In ogni caso, dopo l’arrivo di questa splendida Lamborghini, molti si sono chiesti se anche Angelo Madonia si stia adeguando a questo lifestyle fatto di lusso e ostentazione. Chissà.