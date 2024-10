Ballando con le stelle 2024, Sonia Bruganelli provoca Guillermo Mariotto: “Se mi aumenti i voti chiedo ad Angelo Madonia…”

Sonia Bruganelli e Carlo Aloia scendono sulla pista di Ballando con le stelle 2024 con un Charleston sulle note di Bad Romance di Lady Gaga. Dopo l’esibizione non sono mancate critiche e attacchi. Selvaggia Lucarelli che dopo aver lanciato una frecciatina a Carolyn Smith: “Evito di fare le supercazzole come Carolyn” E poi ha aggiunto: “Non è il problema che balli male ma è come se ti mancasse la personalità, sei piccola quando sul palco” Dopo le critiche dei giurati e soprattutto di Selvaggia Lucarelli, Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 ha tentato di difendersi: “Sono piccola perché Sonia ha aspettato cinquant’anni per salire in pista.” “No, ti prego non parlare pure tu in terza persona!” l’ha subito interrotta Selvaggia Lucarelli.

Davide Bonolis, chi è il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis/ La madre svela: "Lui non mi critica mai"

Il momento clou, però, si ha avuto quando Sonia Bruganelli ha tirato in mezzo Angelo Madonia per ‘aggraziarsi’ Guillermo Mariotto. “Io avrei una proposta per te” ha premesso Sonia per poi aggiungere: “Tu già sai quando mi vuoi dare giusto? Se aggiungi due punti chiedo a Madonia se posso prendere un caffè con te” “Si è affossata” è stata la pronta replica di Guillermo Mariotto. Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme e la conduttrice è uscita allo scoperto anche in diretta su Rai1.

Furkan Palali furioso con la giuria di Ballando: "Non sono stati ospitali"/ Zazzaroni affonda: "Tutto male"

Sonia Bruganelli replica alle critiche a Ballando con le stelle 2024: “Io sto zitta perché sono in una versione di Ghandi”

Sonia Bruganelli a Ballando con le stelle 2024 sta iniziando a tirare fuori il carattere ed infatti dopo aver tirata in mezzo il fidanzato Angelo Madonia ha risposto a tono alle critiche: “Posso dire una cosa? Io sto zitta perché ho una versione di Ghandi però io ho visto Zazzaroni nel 2007 che ha fatto una Samba con la Titova dove sembrava che ci aveva due gambe sinistra….Voglio dire ci sei passato.” ha replicato Sonia Bruganelli con la verve che la contraddistingue.