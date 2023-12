Angelo Madonia: “Ema Stokholma una splendida persona”/ “Mie figlie le uniche certezze”

Angelo Madonia, ballerino di Ballando con le Stelle, quest’anno in coppia con Paola Perego, è stato ospite del programma di Rai Uno, Storie Italiane: “Come sta andando Ballando con le Stelle? Un percorso travagliato – le prime parole del ballerino dello show del sabato sera – abbiamo iniziato effettivamente bene poi c’è stato il primo infortunio ad una costola di Paola Perego, poi l’eliminazione. Ci stavamo preparando per il ripescaggio ma si è infortunato in casa, non ha visto il gradino, ha avuto una distorsione al ginocchio e quindi ci siamo dovuti fermare, peccato perchè era una potenziale vincitrice, aveva un grande potenziale, ma i problemi di salute prendono la priorità”.

Angelo Madonia aggiunge: “Nella vita di ognuno di noi ci sono momenti up e momenti meno up, è giusto che sia così, non siamo sempre sorrisi. Questo è stato un anno abbastanza ricco per me di emozioni, ho avuto anche io qualche giornata no”.

ANGELO MADONIA E LA FINE DELLA RELAZIONE CON EMA STOKHOLMA

Sull’amore finito con Ema Stokholma, Angelo Madonia ha spiegato: “Ho sempre scelto la riservatezza su questo argomento, sono un padre e professionista, e poi caratterialmente tendo a non essere così pubblico anche se faccio un lavoro che mi espone tanto, quindi le mie dichiarazioni non ci sono state. E’ stato un anno bellissimo, lei è una splendida persona, siamo stati benissimo e come tutte le coppie si sa quando iniziano a stare insieme ma non si sa quando finiranno, io mi sono concentrato sulle mie figlie, l’unica mia certezza, e il mio lavoro, poi il resto va come deve andare”.

Sulle sue figlie: “Alessandra ha 10 anni e Matilde ha 3 anni, quando vedi queste immagini (commenta dei video passati in studio ndr) dici che tutto va bene, loro sono il mio primo pensiero e l’ultimo, quando le vedo mi sento molto fortunato. Prego? Sì, non mi fisso di andare in Chiesa ma ogni volta che passo davanti ad una Chiesa ci entro molto volentieri. Vengo da una famiglia unita dove la fede è stata presente, un po’ a modo nostro, e quindi anche con le bimbe cerco di trasferire questo valore”. Infine sul suo futuro: “La conduzione mi ha sempre attratto, mi piacerebbe fare un programma per i giovani”.

