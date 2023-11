Angelo Madonia, Paola Perego fuori da Ballando: “Eliminazione ingiusta? Ecco cosa penso”/ La reazione di lei

Paola Perego e Angelo Madonia eliminati da Ballando con le stelle 2023, lui: “L’abbiamo accettata con sportività”

Angelo Madonia e Paola Perego sono stati eliminati da Ballando con le stelle 2023. Durante la sesta puntata del talent condotto da Milly Carlucci c’è stato un clamoroso colpo di scena a causa del tesoretti che hanno rivoluzionato la classifica a finire allo spareggio sono stati Paola Perego con Angelo Madonia e Giovanni Terzi con Giada Lini. Adesso, attraverso il suo canale brodcast su Instagram Angelo Madonia ha rotto il silenzio dopo l’eliminazione a sorpresa: “Anche se in tanti trovano ingiusta la nostra eliminazione, posso assicurarvi che siamo sereni e con tanta sportività l’abbiamo accettata.”

Paola Perego ed Angelo Madonia anche se sorpresi per essere stati eliminati da Ballando con le stelle 2023 hanno reagito con sportività. Il ballerino, infatti, nel suo messaggio sui social ha aggiunto che adesso lui e la conduttrice sono proiettati nel ripescaggio e intenzionati a far di tutto per riconquistare un post nella finale: “Da domani inizieremo a prepararci per il ripescaggio e ovviamente vi terrò sempre informati.” Angelo Madonia ha poi voluto ringraziare tutti per i messaggi di supporto e vicinanza.

Paola Perego, insieme ad Angelo Madonia, ha commentato a caldo sui suoi profili social l’eliminazione da Ballando con le stelle 2023 subito dopo la puntata di sabato scorso. La conduttrice aveva iniziato ad avvertire la stanchezza mentale e fisica e per questo non si è definita sorpresa del risultato: “Che dire di questo risultato? Allora, io sono arrivata fino alla sesta puntata e sono molto felice. Mi dispiace, però, per te Angelo. Mi dispiace perché tu sei un campione, però ti sono capitata io eh vabbè pazienza. Ormai è andata così e va benissimo. Volevo dire grazie a tutti per il sostegno che ci avete dato in queste settimane sono felice di essere arrivata fino a qui… vedremo se il ripescaggio sarà dalla nostra”.

Angelo Madonia e Paola Perego hanno ancora una speranza per ritornare in gara a Ballando con le stelle 2023, il ripescaggio che avverrà nelle prossime settimane. E nel frattempo i due sono già tornati in sala prova per allenarsi. La coppia, al momento, dovrà contendersi il ritorno in gara con altre due coppie quella formata da Rosanna Lambertucci e Simone Casula e quella formata da Ricky Tognazzi e Tove Villfor.













