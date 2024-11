Roberto Alessi sul ritorno di Samuel Peron al posto di Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024: “Lui ambisce a un ruolo da conduttore”

Mentre l’uscita di scena improvvisa di Angelo Madonia dal cast di Ballando con le stelle 2024 continua a far rumore, il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi rompe il silenzio sul caso, svelando inediti retroscena. In un video pubblicato su Instagram, Alessi commenta in primis il ritorno di Samuel Peron, scelto ufficialmente come sostituto di Madonia al fianco di Federica Pellegrini.

“Il rientro di Peron è una notizia che alla Rai ha fatto molto piacere, – ha esordito il direttore su Instagram – perché rientra un grande professionista, allo stesso tempo forse non è un’ottima notizia per lui, perché recentemente aveva deciso di non fare più il ballerino per diventare conduttore televisivo.” Alessi ha quindi avanzato l’ipotesi sul futuro di Peron in Rai: “Forse gli è stata proposta sì la supplenza a Ballando con le stelle al posto di Madonia e al fianco di Federica Pellegrini, ma forse c’è per lui anche l’opportunità di un programma futuro nel ruolo di conduttore, perché quello è il suo sogno.”

“Angelo Madonia fuori da Ballando? Ci sarebbe lo zampino di Federica Pellegrini”

Detto questo, Roberto Alessi si è soffermato sulle motivazioni, al momento non chiarite nello specifico, della ‘cacciata’ di Angelo Madonia da Ballando con le stelle 2024. “Sul fronte del perché Madonia se ne sia andato, qualcuno ha pensato che forse sia stato lo scazzo che ha avuto con Selvaggia Lucarelli, – ha ricordato – ma sono in molti a dirmi che Selvaggia non avrebbe cercato mai di danneggiare sul lavoro qualcuno.” Un’altra ipotesi sarebbe invece più accreditata: “Altri mi dicono, soprattutto i colleghi di Angelo Madonia, ovvero i maestri di ballo, che tutto sarebbe partito da Federica Pellegrini che forse non è abituata a certe frizioni come quelle che ci sono state sabato scorso a Ballando”. Sta di fatto che tutta la verità sul caso potrebbe venire a galla sabato durante la nuova diretta condotta da Milly Carlucci.

