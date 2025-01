Samuel Peron senza filtri sui giudici di Ballando con le stelle. Samuel, in occasione del suo ritorno a teatro con lo spettacolo “Historia. Una storia di migrazione e amore”, si è raccontato in un’intervista a Il Corriere della Sera. Il ballerino ha parlato del recupero dal suo recente infortunio e non ha risparmiato qualche critica all’attuale giuria dello show di Milly Carlucci. Presente a Ballando fin dal 2005, Peron è stato una figura fissa del programma fino al 2023, con una breve (e sfortunata) apparizione anche quest’anno. Dopo quasi vent’anni di esperienza nello storico studio televisivo, il ballerino ha le idee chiare: secondo lui, è tempo di un rinnovamento, e la giuria andrebbe cambiata.

Malattia di Guillermo Mariotto/ "Nato con milza più grande, rischiavo leucemia": e l'incidente alla gamba...

In particolare, Peron è convinto che i giudici siano ormai diventati ripetitivi. “Credo che sarebbe corretto cambiarla, così come si fa per i vip in gara di anno in anno. Sono ormai ripetitivi, ci sarebbe bisogno di una rinfrescata, cambiare qualche giudice per avere nuove opinioni”, ha dichiarato senza giri di parole. E, in effetti, non ha tutti i torti, soprattutto alla luce delle recenti polemiche che hanno coinvolto Guillermo Mariotto, il cui ruolo nell’ultima edizione è stato spesso giudicato fuori luogo.

Guillermo Mariotto, tapiro Striscia e confessa: "Ecco a chi era rivolto insulto choc"/ Escluso da Ballando?

Samuel Peron attacca la giuria di Ballando con le stelle e svela la verità sul suo futuro nello show di Milly Carlucci

Il desiderio di Samuel Peron potrebbe concretizzarsi, considerando che Milly Carlucci sembra tutt’altro che soddisfatta del comportamento di Guillermo Mariotto nell’ultima edizione di Ballando con le stelle. La sua assenza nella finale, inoltre, alimenta i rumors su una possibile esclusione dalla giuria dello show di Rai 1. Dopo l’infortunio subito durante la sua breve esperienza come insegnante di Federica Pellegrini, Peron è finalmente tornato a teatro e sta recuperando al meglio. Nonostante l’episodio sfortunato, però, ha espresso solo parole affettuose per l’ex nuotatrice: “Federica è una persona simpaticissima. Ancora ci sentiamo e scriviamo, l’adoro, mi fa morire dal ridere!”.

Bianca Guaccero e Pernice, tatuaggio dedicato alla vittoria a Ballando con le stelle/ "Data incancellabile"

Nonostante il breve ritorno, Peron ha chiarito di non avere intenzione di tornare nel cast di Ballando con le stelle. Per lui, quella è un’avventura ormai conclusa e il suo obiettivo ora è dedicarsi alla conduzione, dando il via ad una nuova fase della sua carriera. “Non ho più intenzione di farlo. A Milly erano anni che dicevo ‘voglio mollare, fare un percorso mio’, però poi quando aveva bisogno di me c’ero e alla fine è stata sempre una gioia. Adesso è ora che mi rimbocchi le maniche”, ha raccontato a Il Corriere della Sera.