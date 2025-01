Tania Bambaci è la compagna di Samuel Peron ma non è nota solo per via del suo legame sentimentale con il famoso ballerino. Nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in Sicilia, il 27 agosto 1990 approdò nel mondo della moda quando era giovanissima. Si è aggiudicata il titolo di Miss Mondo Italia nel 2010 e ha preso parte alla finale di Miss Italia. La splendida modella dopo essere stata eletta Miss Mondo Italia nel 2011 ha anche partecipato al concorso Miss Mondo.

La compagna di Samuel Peron si è anche fatta spazio nel mondo della recitazione dopo essersi laureata al DAMS. Diversi sono i ruoli che Tania Bambaci ha interpretato in vari film e fiction come: Squadra Antimafia, Maltese – Il Romanzo del Commissario, Midway – Tra la vita e la morte, The Perfect Husband e Picciridda – Con i piedi nella sabbia e molti altri ancora.

Per quanto riguarda la sua vita privata Tania Bambaci è sempre stata molto riservata, proprio come il compagno, infatti lei e Samuel Peron hanno sempre cercato di tenere la loro relazione lontana dai riflettori. La loro storia d’amore è nata nel 2013 e da quel momento non si sono più separati. Nel 2020 il loro rapporto ha vissuto un momento di crisi, che però sono riusciti a superare grazie al loro amore.

Dalla loro unione il 21 ottobre 2022 è nato il figlio Leonardo, portando un’immensa gioia nella loro vita rendendoli genitori per la prima volta. Al momento Samuel Peron e Tania Bambaci non pensano alle nozze. Lui stesso in una passata intervista ha fatto sapere che hanno altri progetti, tra questi anche allargare la famiglia regalando una sorellina o un fratellino al piccolo Leonardo.

