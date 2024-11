Durante la nona puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 23 novembre 2024 su Rai Uno è scoppiata la lite tra Angelo Madonia e Selvaggia Lucarelli. Il motivo? Lui non ha gradito una pungente battuta della giurata. Quest’ultima ha fatto i complimenti a Federica Pellegrini dicendo che forse è una coincidenza ma dopo l’eliminazione di Sonia Bruganelli è nata la coppia Angelo e Federica. A detta sua sono sbocciati, per la prima volta c’era intesa tra loro ed erano felici di ballare insieme. Il ballerino ha preferito restare in silenzio, ha commentato solo dopo che la giuria ha votato.

Cosa è successo dopo lo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle? Alberto Matano ha fatto sapere che c’è stata tensione dietro le quinte. I colleghi del suo programma e quelli della trasmissione di Caterina Balivo gli hanno detto che il ballerino è andato via senza rilasciare interviste. In un video trapelato sul web si vede però che lui uscendo dallo studio ha preso per mano Federica Pellegrini e le ha chiesto scusa.

Duro scontro tra Selvaggia Lucarelli e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle: cosa si sono detti in puntata

Angelo Madonia e Federica Pellegreini hanno preso ottimi voti in seguito alla loro esibizione nel corso della nona puntata di Ballando con le Stelle. Subito dopo lui ci ha tenuto a complimentarsi con l’ex nuotatrice e ha fatto sapere che la sua crescita è frutto del lavoro e di una connessione armonica. Ha poi continuato dicendo che questo esiste anche grazie alle persone che hanno accanto e che li hanno sostenuti. La giornalista non è certo rimasta in silenzio, rivolgendosi al ballerino gli ha detto di non fare il rosicone, lui però l’ha attaccata dicendo che la vera rosicona è lei.

Selvaggia Lucarelli ha rivolto altre critiche ad Angelo Madonia e ci ha tenuto a precisare che quella sull’uscita di Sonia Bruganelli era solo una battuta. A parer suo con il suo comportamento e la sua antipatia il ballerino danneggia la Pellegrini, lui prima di andare via però ha replicato dicendo che la giornalista danneggia la giuria.