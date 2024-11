Pagelle Ballando con le stelle 2024, 9a puntata: Sonia Bruganelli troppo ‘moscia’

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 della 9a puntata si aprono con la coppia eliminata in apertura quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia VOTO 4, l’imprenditrice ed opinionista televisiva non è un talento nel ballo ed inoltre non ha sfruttato al meglio questa esperienza non mostrando la sua vera personalità, non si è sbilanciata né raccontata. Ha regalato dei momenti trash con gli scontri con Selvaggia Lucarelli ma per il resto poteva dare di più. Al contrario Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 8 ha capito di non essere portato per il ballo ed ha deciso di puntare sullo show, si è improvvisato ‘sindacalista’ e nella puntata di questa sera le sue figlie Melissa e Charlotte che commosse hanno speso delle parole al miele per lui ha emozionato tutti.

Si passa poi a Ballando con le stelle 2024 a Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 9 oltre al ballo in cui porta energia, freschezza, originalità e modernità ma anche profondità e buon senso. Il campione di scherma ha dimostrato di avere la testa sulle spalle dicendo che non abbandonerà mai la sua passione, la scherma, nonostante in passato l’ha definito il suo amore tossico spiegando bene il motivo. Ha conquistato la giuria ma anche il pubblico. Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 6,5 l’infortunio della ballerina ha penalizzato il percorso del comico napoletano ma gli va dato il merito di non essersi ritirato ed aver affrontato a testa alta lo spareggio, che ha vinto, e le esibizioni pur non potendo contare al 100% sulla sua ballerina. La giuria eccessivamente inclemente.

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con Anna Lou Castoldi e Nikita Pedrotti VOTO 9,5 dopo due settimane di bassi e difficoltà la 23enne nella puntata di questa si è mostrata senza filtri, ha vinto lo spareggio insieme a Francesco Paolantoni contro Sonia Bruganelli e poi è scoppiata a piangere colpita da un attacco d’ansia per non aver superato la prova speciale. Nonostante tutto ha tutte le carte in regola per puntare se non alla vittoria almeno al podio. Ed al podio può puntare anche Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 8, ogni esibizione è costruita nei minimi dettagli dalle clip introduttive fino alla messa in scena e nella puntata di questa sera senza retorica ne sensazionalismi ha confermato la crisi con la moglie Elena Monorchio.

Le pagelle Ballando con le stelle 2024 continuano con Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9,5, il loro Boogie tecnicamente perfetto finalmente ha conquistato la giuria e soprattutto Guillermo Mariotto. La conduttrice sin dalla prima puntata ha dimostrato di avere talento di essere tecnicamente superiore a tutti gli altri concorrenti ma poco espressiva. In più ha dovuto incassare le eccessive critiche di Guillermo Mariotto dovute a pregressi tra i due durante Detto Fatto. Ingiustificato il commento di Selvaggia Lucarelli che l’ha trovato noioso. Federica Pellegrini e Angelo Madonia VOTO 3 qui il voto non è su la concorrente ma sul maestro. Madonia è sbottato su una battuta non particolarmente cattiva di Selvaggia Lucarelli che ha sottolineato come dopo l’eliminazione di Sonia Bruganelli sia nata la coppia tra lui e Federica Pellegrini. Il ballerino ha risposto male si è infuriato e addirittura dietro le quinte non ha rilasciato interviste. Federica Nargi Luca Favilla VOTO 10 i nostri vincitori ideali da puntata in puntata non ne sbagliano una, l’ex velina non solo è tecnicamente perfetta ma anche frescha, originale, divertente e sincera. Questa sera ha incantato tutti con un magnifico Boogie ed ha ammesso in maniera schietta e sincera di puntare alla vittoria di Ballando con le stelle 2024.