PAOLA PEREGO E ANGELO MADONIA, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Eliminati alla 6^ puntata, Fabio Canino insorge

Paola Perego e Angelo Madonia eliminati alla sesta puntata di Ballando con le stelle 2023

La sesta puntata di Ballando con le stelle si è conclusa con un colpo di scena: sono stati eliminati Paola Perego ed Angelo Madonia. Infatti sommando i voti dei giudici, dei tesoretti di Alberto Matano e di Rossella Erra e dei social ha finire allo spareggio sono state le coppie formate da Paola Perego con Angelo Madonia e Giovanni Terzi con Giada Lini. Ed alla fine a perdere al televoto è stata la conduttrice ed il suo maestro. L’eliminazione ha spiazzato tutti tanto che Fanio Canino ha mosso una lamentela chiedendo a Milly Carlucci di rivedere il tesoretto: “I voti del Tesoretto sono troppi dalla prossima settimana cercheremo di limitare i dieci.” Ed infatti i cospicui tesoretti falsano e di molto la classifica.

Paola Perego e Angelo Madonia, Ballando con le stelle 2023/ Quarta puntata a rischio per infortunio?

Paola Perego e Angelo Madonia a Ballando con le Stelle 2023 con il freno tirato

Paola Perego e Angelo Madonia sono una delle coppie di concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. Dopo un inizio difficile, la coppia sta dimostrando sempre più sintonia e complicità sulla pista da ballo convincendo anche la giuria. Durante l’ultima puntata i due si sono esibiti in un charleston nonostante la costola rotta con cui la conduttrice deve fare i conti da settimane. L’infortunio non ha spento però l’entusiasmo della Perego che, dopo una partenza non proprio spumeggiante, sta dimostrando sulla pista da ballo di voler proseguire la sua avventura nel dance show di successo di Rai1 senza se e senza ma. La coppia però non convince ancora a pieno i giurati e non mancano alcuni errori durante l’esibizione sottolineati proprio dai giudici.

Se Fabio Canino e Ivan Zazzaroni sottolineano la presenza di errori: “Tutto molto carino, qualche passaggio a vuoto” e “Carina messa in scena, ma ci sono stati errori”, la presidente di giuria Carolyn Smith promuove la coppia. Critiche anche da parte di Selvaggia Lucarelli che però punta il dito verso il ballerino invitando ad azzardare di più sulla pista da ballo.

Paola Perego e Angelo Madonia, la coppia non decolla a Ballando con le Stelle 2023

Paola Perego e Angelo Madonia ce la stanno mettendo tutta per riuscire come “coppia” a Ballando con le Stelle 2023. Nonostante la costola rotta e il grande dolore, la conduttrice è ugualmente scesa sulla pista da ballo confrontandosi in diverse prove e portando a casa dei buoni risultati. Ad oggi non è mai finita allo spareggio, ma se nelle prossime puntate non ci sarà un miglioramento il rischio è dietro l’angolo visto che il cono si stringe sempre di più in vista della finale del 23 dicembre 2023. Intanto ricordiamo che la Perego ha accettato la grande sfida di Ballando ad un anno esatto dalla partecipazione come ospite e ballerino per una notte.

Dalle pagine de La Repubblica ha raccontato: “ero emozionata come credo mai nella mia vita. La cosa strana è che io quest’anno faccio quarant’anni di televisione e va bene l’agitazione, quella c’è sempre se no uno cambia lavoro, ma non pensavo a questi livelli. Mi ricordo la mia prima volta in video, a sedici anni, quando Ric e Gian al volo mi fecero parlare e si vedeva la gamba che tremava. Ecco, la gamba sta ancora tremando”. Un’emozione che rivive ogni settimana che si ritrova a scendere, questa volta in gara, sulla pista da ballo di Ballando!











