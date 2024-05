Angelo Mellone chi è, direttore del Day Time Rai/ Dagli esordi al successo televisivo

Angelo Mellone, direttore del Day Time della Rai, sarà ospite nella puntata odierna di Da Noi… A ruota libera. Il noto giornalista a preso in mano le redini della rete ammiraglia, ma qual è il suo percorso professionale? Nato a Taranto il 18 agosto, si è trasferito a Roma per continuare la sua formazione didattica. Si è laureato in sociologia della comunicazione all’Università di Firenze e, successivamente ha lavorato nel settore editoriale per diverse testate nazionali.

Chiusura anticipata delL'Isola dei famosi 2024 a causa del flop di ascolti TV?/ La verità sulla finale

Scrittore di numerosi saggi e romanzi si è dedicato anche alla conduzione di alcuni programmi su piccolo schermo come Linea Verde Grand Tour, in collaborazione con Peppone Calabrese e a Lorella Cuccarini. Inoltre, Angelo Mellone è anche un insegnante di Comunicazione politica presso la Scuola di Giornalismo della Luiss. Molto misteriosa è la sua vita privata; il giornalista, infatti, preferisce mantenere il riserbo sul suo privato.

Marisol e Petit fidanzati dopo Amici 2024?/ Il cantante a Verissimo: “Difficile per la distanza, però…”

Angelo Mellone chi è il giornalista e direttore del Day Time Rai

Angelone Mellone attualmente vive a Roma per poter gestire la sua carriera in Rai, ma non ha mai dimenticato le sue radici: “Beh, la marcia in più c’è, anche se non sono partito da condizioni disagiate, visto che la mia è una famiglia borghese e a Roma sono andato direttamente alla Luiss” dichiarava a Repubblica.

Parlando della sua Terra natale, il direttore televisivo ha aggiunto: “Penso che la differenza per noi è che sappiamo sempre di avere una casa al Sud, un’origine a cui tornare, sempre, e questo rende meno importanti le cose che facciamo su. Non mi fraintenda, non si tratta né di leggerezza in senso negativo né della solita arte di arrangiarsi come la vuole intendere qualcuno. ” Mellone ha poi concluso: “Ma si tratta di sapersi adattare alla vita, di essere malleabili, di far fronte alle cose essendo pronti sempre a modificare strategie e percorsi di vita“.

Marco Baruffaldi, chi è il volto di Tu si que vales/ "Il bullismo è fortemente presente, bisogna denunciare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA