Katia Follesa e il matrimonio al capolinea con Angelo Pisani: perché è finita tra loro

Torna ospite a Verissimo da Silvia Toffanin la comica Katia Follesa, l’attrice qualche mese fa ha annunciato attraverso un post congiunto con Angelo Pisani la fine del loro matrimonio, giunto al capolinea dopo circa vent’anni e una figlia messa al mondo, Agata, nata nel 2006. Riguardo alla loro relazione finita male, Katia Follesa ha raccontato cosa ha giocato a loro sfavore, motivando la separazione avvenuta:

Gianni Sperti è fidanzato?/ "Dieci anni che non ho una relazione, il mio errore più grande è..."

“Per molti la separazione non è rosea perché c’è una frattura, nel nostro caso è stato propedeutico per tutelarci, abbiamo capito che c’erano delle difficoltà a stare insieme, dettate da una comunicazione distorta di nostri irrisolta” le parole di Katia Follesa riguardo al legame con il comico e componente della coppia Pali e dispari, Angelo Pisani. Un annuncio arrivato a distanza di qualche mese dalle prime voci circolate riguardo alle fine della loro storia, con l’attrice che inizialmente aveva preferito abbassare le luci dei riflettori sulla coppia, prima di raccontare come sono andate realmente le cose.

Chi è Gerry Scotti/ Il ricordo dei genitori e la lotta contro il Covid

Katia Follesa e l’annuncio della separazione in un video virale

I due comici hanno deciso di unire le forze in un simpatico video postato sui social nei mesi scorsi, nel quale Katia Follesa e Angelo Pisani si sono espressi annunciando la fine del loro matrimonio in maniera del tutto particolare e differente. Mantenendo uno spirito simpatico, i due artisti hanno confessato come il loro rapporto fosse giunto al capolinea, preferendo metterci la faccia e spegnere una volta per tutte le voci circolate sul loro conto per evitare spargimento di informazioni false:

“Io e Angelo ci siamo separati, non stiamo più insieme, siamo felicemente separati da un anno e mezzo, lo stiamo dicendo adesso e non lo abbiamo detto prima per un semplice motivo: perché pensavamo non fregasse niente a nessuno” hanno detto in coro i due in un video diffuso sui social.

Cristiano Lo Zupone ha tradito Asmaa Fares dopo Uomini e donne?/ "Verità diversa, per ritrovarci..."