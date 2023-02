Angelo Pisani e Agata, marito e figlia Katia Follesa/ Lei: “amore a prima vista”

Angelo Pisani e Agata sono il marito e la figlia di Katia Follesa. Un amore nato a Zelig quello tra i due comici che oramai prosegue da diversi anni. Proprio la comica e conduttrice di successo nel programma “Social Family – Storie di famiglia” ha raccontato la sua vita con il compagno: “io di Angelo ero una fan: lavoravo in una holding finanziaria e vedevo in tv questo ragazzo giovane, sul palco di Zelig… mi faceva simpatia. Così ho iniziato a pedinarlo”. Non solo, la Follesa ha aggiunto: “sono capricorno e di origine sarda: di solito quello che desidero alla fine lo ottengo. Con Angelo è stato amore a prima vista. Certo, non per lui, ma io non ho desistito e sono andata avanti, per tanti anni. Non mi aspettavo saremmo diventati genitori e che avremmo costruito una famiglia”.

I due si incontrano sul palcoscenico di Zelig, noto programma comico di successo di Canale 5, anche se all’inizio Angelo non voleva impegnarsi in una relazione seria. Qualcosa però è cambiato quando ha conosciuto Katia: “ho sentito da subito una forte affinità quando ho conosciuto Katia, come se avvertissi che avrebbe avuto un ruolo nella mia vita. Ma, in quel momento, non volevo. Avevo vent’anni e i successivi dodici di successo mi hanno disintegrato. Ne sono uscito distrutto. Mi sono rimesso in piedi con la nascita di nostra figlia”.

Katia Follesa e Angelo Pisani: l’arrivo della figlia Agata nella loro vita

Un grande amore quello nato tra Katia Follesa e Angelo Pisani suggellato anche dalla nascita della figlia Agata. Una gravidanza non sempre facile come ha raccontato la comica: “è stata bellissima, ero serena. Però quando Agata è nata ho avuto il famoso baby blues e l’ho rifiutata categoricamente. Assurdo che negli ospedali ti insegnino tutto su come allattare o fare il bagnetto e nessuno ti spieghi come cambierà la tua vita quando sarai a casa col bebè. Si dovrebbe dire che può succedere questa cosa e che è superabile, basta essere aiutati”.

Ad aiutarla per fortuna c’è stato il compagno Angelo Pisani che, ricordando il momento del parto, ha raccontato “si diventa genitori in due. La donna partorisce e quindi non è paragonabile, ma il papà partorisce in testa e nel cuore. Ho cercato di far capire a Katia che non era sola e le ho fatto comprendere che, per un po’, avrei potuto occuparmi di tutto io: della bambina e di lei”. Insieme da 17 anni, Katia Follesa parlando del rapporto con Angelo Pisani ha detto: “ci unisce, dopo tanti anni, la saggezza e la terapia”.











