Angelo Rizzoli, chi è l’ex marito di Eleonora Giorgi: “E’ stato il senso di tutto”

Eleonora Giorgi si appresta a fare tappa a Verissimo oggi domenica 15 settembre 2024, dove ritroverà Silvia Toffanin e parlerà inevitabilmente del tumore con il quale sta battagliando da diversi mesi a questa parte. Non mancheranno anche i ricordi di Eleonora Giorgi, che in passato è stata legata all’editore e suo ex marito Angelo Rizzoli, dal loro rapporto è poi nato il figlio Andrea Rizzoli e intervenendo nella cerimonia dei David di Donatello, l’attrice romana ha speso parole importanti per il compianto imprenditore: “Ho amato tutti gli uomini che ho avuto, sono stati pochi, mi hanno dato loro il vero senso di tutto” ha rivelato Eleonora Giorgi tornando sul legame con Angelo Rizzoli e Massimo Ciavarro.

La moglie di Angelo, Melania Rizzoli, ha parlato così in una intervista al Corriere della sera, rivelando i rapporti tesi con Eleonora Giorgi: “In 25 anni che sono stata con Angelo non l’ho mai conosciuta perché mio marito non la voleva incontrare, è venuta al suo funerale, ma lui aveva sempre detto che non l’avrebbe voluta. Mi dispiace che non stia bene: la malattia è una cosa drammatica” le parole della vedova di Angelo Rizzoli.

Angelo Rizzoli e il crack imprenditoriale, Eleonora Giorgi: “Mi guardavano diversamente”

Nel corso della loro storia d’amore Angelo Rizzoli ed Eleonora Giorgi si sono ritrovati a fare i conti con diversi problemi, scaturiti dai guai imprenditoriali del compianto editore, in passato l’attrice capitolina ha svelato alcuni dettagli, parlando in una intervista concessa nella trasmissione i Lunatici, rievocando la grande crisi che ha influito anche sulla sua carriera:

“Mi hanno rimosso dal mio lavoro con il David in mano e un calcio nel sedere, con il quale mi hanno buttato nell’abisso, tutto questo solo perché ero la moglie di Angelo Rizzoli. Mi hanno trattato come se fossi stata la moglie di un gerarca fascista” ha raccontato Eleonora Giorgi aprendo la scatola dei ricordi più dolorosi.

