Angelo Trementozzi, chi l’ex marito Alessandra Celentano/ L’amore e il matrimonio

Angelo Trementozzi è l’ex marito di Alessandra Celentano, la maestra di ballo di Amici di Maria De Filippi. Come mai si sono lasciati? Un matrimonio durato sei anni quello tra la temutissima prof di ballo della scuola di Amici e l’uomo che lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale. L’ex marito di Alessandra Celentano non appartiene al mondo dello spettacolo e il suo nome è balzato agli oneri della cronaca rosa proprio per la sua relazione con la ex ballerina e coreografa. I due sono stati legati per diversi anni, ma dopo sei d’anni d’amore e di matrimonio l’idillio è finito. Come mai? Non è dato saperlo, visto che la Celentano non ama parlare della sua vita privata e sentimentale. Quello che possiamo dirvi è che la coppia si è unita in matrimonio nel 2007.

Nel 2013 però qualcosa tra i due si è rotto facendo naufragare il matrimonio. La separazione non è stata facile, ma non è mai stato specificato il motivo che ha spinto la Celentano a lasciare il marito. In realtà, voci di corridoio, hanno rivelato che a decidere di interrompere il rapporto d’amore è stato proprio Angelo, ma non è dato sapere di più.

Chi è Angelo Trementozzi, ex marito di Alessandra Celentano

Ma chi è Angelo Trementozzi, l’ex marito di Alessandra Celentano? Classe 1971, Angelo lavora nell’ambito della finanza e della consulenza aziendale. Dopo essersi laureato in Business and Economic all’Università di Roma, Trementozzi comincia a muovere i primi passi diventando insegnante presso l’Università Europea di Roma dove ha insegnato materie come Corporate Finance ed Economia e Mercati Finanziari. Nel 2008 comincia a lavorare nello studio di famiglia dove si occupa di servizi di vario tipo: dalla contabilità al diritto tributario, commerciale e civile. Non solo, è anche presidente di un’associazione sportiva di karate di cui è un grandissimo appassionato.

