Anguissa al Napoli/ Calciomercato news, visite e firma per il nuovo centrocampista!

La possibilità di vedere André Anguissa al Napoli sembra potersi concretizzare nella giornata odierna per questo finale di calciomercato estivo. Stando alle indiscrezioni più recenti infatti il mediano starebbe già effettuando le visite mediche di rito presso Villa Stuart dopo che i dirigenti del club partenopeo avrebbero trovato l’accordo con il Fulham per il trasferimento del calciatore sotto contratto con gli inglesi fino al giugno del 2023. Venticinquenne camerunense, Anguissa arriva al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto per un’operazione che dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di euro. Gli azzurri consegnano in questo modo a mister Spalletti un nuovo centrocampista per potenziare la linea mediana orfana dell’infortunato Diego Demme e di Piotr Zilenski, con quest’ultimo che dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali.

Le chances che l’approdo di André Anguissa al Napoli possa essere ufficializzato già in giornata sono molte visto che il calciatore è arrivato questa mattina in Italia. Nella passata stagione Anguissa è stato in grado di collezionare 38 apparizioni complessive fra campionato e coppe impreziosite da tre assist vincenti forniti ai suoi compagni del Fulham. Niente da fare quindi per vedere in azzurro altri profili seguiti con insistenza nelle scorse settimane come ad esempio quelli di Youssouf del Saint-Etienne oppure Loftus-Cheek del Chelsea.

