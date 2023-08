Angus Cloud, straziante lettera della madre Lisa: “Non si è suicidato!”/ “Ecco cos’ha fatto prima di morire”

Lisa Cloud, madre dell’attore Angus Cloud, rompe il silenzio e spiega: “Mio figlio non si è suicidato”

Angus Cloud non si sarebbe suicidato. È questo quanto afferma Lisa Cloud, madre della star di Euphoria morta lo scorso 31 luglio a soli 25 anni, che ha smentito le varie ricostruzioni fatte dalla stampa e le tante speculazioni emerse sui social network secondo cui l’attore soffrisse di problemi di salute mentale e che nella decisione di suicidarsi avrebbe influito la recente perdita del padre.

Lisa Cloud, attraverso un lungo post su Facebook, ha spiegato il suo pensiero: “Amici, voglio che tutti sappiate che apprezzo il vostro affetto per la mia famiglia in questo momento difficile. – ha esordito – Voglio anche che sappiate che, sebbene mio figlio fosse profondamente addolorato per la morte prematura di suo padre a causa del mesotelioma, il suo ultimo giorno è stato gioioso. Stava riorganizzando la sua stanza e sistemando le cose in casa con l’intento di stare un po’ nel luogo che amava”. Lisa Cloud ha quindi precisato: “Ha parlato della sua intenzione di aiutare a provvedere alle sue sorelle al college e anche di aiutare sua madre emotivamente e finanziariamente. Non aveva intenzione di porre fine alla sua vita“.

Lisa Cloud: “La morte di mio figlio Angus non è stata intenzionale. Prima che morisse…”

La madre di Angus Cloud ha ricordato come si sono svolti i fatti la notte prima della sua morte: “Quando ci siamo dati l’abbraccio della buonanotte, ci siamo detti quanto ci amavamo e lui ha detto che mi avrebbe visto la mattina dopo. Non so se e cosa possa aver messo nel suo corpo dopo. So solo che ha appoggiato la testa sulla scrivania dove stava lavorando a un progetto artistico, si è addormentato e non si è più svegliato. Potremmo venire a sapere che è andato accidentalmente e tragicamente in overdose, ma è assolutamente chiaro che non intendeva andarsene da questo mondo”. Il suo ruolo nella serie di successo ha aiutato tantissime persone: “Le sue battaglie erano reali. Ha dato e ricevuto così tanto amore e sostegno da e verso la sua tribù. Il suo lavoro in Euphoria è diventato un parafulmine per la sua generazione e ha aperto una conversazione sulla compassione, la lealtà, l’accettazione e l’amore”.

Lisa Cloud ha poi concluso: “La sua ferita alla testa 10 anni fa, miracolosamente, non lo ha ucciso come quasi sempre accade. Gli sono stati concessi 10 anni bonus e li ha riempiti di creatività e amore. Alcuni post sui social network suggeriscono che la sua morte fosse intenzionale. Voglio che sappiate che non è così. Per onorare la sua memoria, per favore, rendete la gentilezza parte della vostra quotidianità. Che i vostri cuori siano benedetti”.











