Anita Parisi e Norman Werby genitori Heather Parisi/ Infanzia senza papà: “E mamma..”

ANITA PARISI E NORMAN WERBY, I GENITORI DI HEATHER PARISI

Chi sono Anita Parisi e Norman Werby, i genitori di Heather Parisi e cosa sappiamo del tormentato rapporto che ha avuto con loro? Questo pomeriggio, nel primo dei due appuntamenti del weekend con “Verissimo”, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin tornerà idealmente la 62enne ballerina, attrice e showgirl statunitense: infatti la sua recente ospitata nello storico programma di Canale 5 fa parte del Best Of di fine anno de ‘Le Storie’ e la riproposizione di quella bella intervista è anche l’occasione per scoprire qualcosa di più sulla vita e la famiglia della bionda cantante naturalizzata italiana e diventata oramai un’icona dello showbiz nostrano.

Nata nel gennaio del 1960 a Los Angeles (California) Heather Elizabeth Parisi è la figlia di Norman Werby e Anita Parisi, figlia a sua volta di Frank Parisi -uomo di chiare origini italiane e nato in quel di Terravecchia, in Calabria- da cui si fatto prese il cognome. A dire la verità i genitori si separarono praticamente pochissimo tempo dopo la nascita della figlia, che di fatto aveva poco più di un anno, e l’assenza di quel padre praticamente mai conosciuto è un aspetto molto importante della vita di Heather su cui torneremo; infatti la showgirl non lo vedrà mai più per quasi 28 anni e solamente quando la diretta interessata è diventata famosa andrà in scena il tanto agognato ricongiungimento.

HEATHER PARISI, “CRESCIUTA SENZA PAPA’: INVECE CE L’AVEVO CON MIA MAMMA PER…”

Ad ogni modo va detto che la piccola Heather Parisi trascorse comunque un’infanzia serena, al di là della separazione dei genitori e del complicato rapporto avuto con loro. Per quanto riguarda papà Norman, come detto, il loro incontro è avvenuto tanto tempo dopo la sua nascita e in Italia: “Allora stavo facendo ‘Stasera Lino’ con Lino Banfi: è stato molto emozionante” aveva ricordato la ballerina, spiegando che poi il genitore era morto mentre faceva ‘Ballando con le stelle’: “In una puntata avevo gli occhiali scuri perché non riuscivo a non piangere: non ho potuto viverlo purtroppo come stanno vivendo i nostri gemelli il loro papà” aveva aggiunto, accennando a quella figura maschile mancata sempre e che avrebbe dovuto guidarla alla scoperta delle cose, belle ma anche brutte, della vita.

Se il rapporto col padre è stato burrascoso, ma alla fine c’è stata una riconciliazione, non meno difficile è il legame con la madre: “Con lei ci sono stati sempre ‘ups and downs’ (come on, chi non ce li ha con la propria madre!)…” aveva scritto Heather Parisi in un suo post apparso su Facebook, in cui si immortalava in un autoscatto in compagnia di mamma Anita per presentarla alla propria fan base. “La mia amata mamma era una bravissima ballerina e quando è rimasta incinta di me ha pure ballato fino all’ottavo mese” aveva scritto nella didascalia che accompagnava la foto, spiegando di non vederla da due anni a causa della pandemia che aveva fatto saltare il suo viaggi annuale. Sembra passato tanto tempo dai loro dissapori di cui aveva parlato proprio a ‘Verissimo’, accennando non solo al fatto che era andata via di casa presto ma pure all’aver fatto le veci della madre con sua sorella Tiffany: “Non era una cosa normale, infatti ce l’avevo con lei: mi ha costretta a vivere e comportarmi come un adulto… Oggi sono mamma anche io e abbiamo un rapporto più tranquillo”.











