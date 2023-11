Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello/ “Passa da un uomo all’altro in due giorni”

Anita Olivieri attacca Beatrice Luzzi al Grande Fratello

Animi ancora tesi nella casa del Grande Fratello tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi. Le due gieffine si sono nuovamente pungolate, con Anita che parlando con Giuseppe Garibaldi si è sfogato contro l’attrice ed ex interprete di Eva Bonelli nella soap Vivere. Anita ha attaccato le ultime mosse di Beatrice nella Casa, commentando l’avvicinamento degli ultimi giorni a Vittorio Menozzi, una decisione che a dire di Anita sarebbe tutto tranne che casuale. “Lei non ci fa una bella figura a passare da una persona all’altra in due giorni. Poi sono amici dal primo giorno? Ma quando mai? Lei è davvero una cantastorie” ha detto Anita Olivieri.

Rebecca Staffelli: "Perla e Mirko? Secondo me ci riproveranno"/ "Con il mio fidanzato Alessandro Basile..."

Anita ha poi proseguito soffermandosi su Beatrice Luzzi, che secondo la Olivieri sarebbe disposta a fare di tutto per arrivare alla vittoria finale. “Lei vuole vincere ad ogni costo” ha detto la bionda romana convinta che l’artista sia intenta solo ad arrivare al traguardo pronta a giocarsi tutte le carte a sua disposizione. “Ci sono persone che fanno di tutto per vincere. Lei non ha amici qua dentro. Fino a settimana scorsa ha dato della gatta morta ad Angelica e pensa che sia amica sua. Si ricorda tutto quello che ha detto nella Casa? Ha litigato con tutti, è riuscita pure a parlare male di Perla che neanche era entrata. Lei ha parole così per ogni persona” si è sfogata Anita Olivieri.

Vittorio Menozzi si sbilancia: "Beatrice Luzzi? Ecco cosa provo per lei"/ "Se provasse a baciarmi io…"

Il precedente scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri

Già nelle scorse settimane erano volate parole grosse tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri nella casa del Grande Fratello. La bionda e l’attrice, che si sono scontrate già svariate volte nella casa più spiata d’Italia, continuano la loro guerra nella casa con il recente sfogo di Anita contro Beatrice nel post puntata di ieri sera.

In uno degli ultimi scontri, la Luzzi si era così esposta contro Anita Olivieri: “La verità è che anche in diretta state sempre a parlare di me perché non avete altro di cui parlare. Da quando sei arrivata dici cattiverie su di me. Quando mi vengo a confrontare dici ‘basta’, sono stufa di te, ti devi fare la vita tua, fatti una vita tua. Ma chi ti chiede di me? Ma a chi gliene frega della tua opinione? Sei una strega! Io gioco con la mia pelle, tu giochi con la mia. Non ti montare la testa. A me di te non chiedono nulla perché non c’è nulla da dire su di te, se ci sei o non ci sei qua dentro è uguale”. Il rapporto complesso tra Anita Olivieri e Beatrice Luzzi prosegue al Grande Fratello.

Mirko Brunetti, nuovo sfogo contro Greta Rossetti al Grande Fratello/ "Mi difende, poi mi lascia in diretta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA