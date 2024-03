Anita Olivieri, chi è il compagno della madre/ La confessione al Grande fratello scatena il web

Anita Olivieri scatena il web

Anita Olivieri è tra le protagoniste del Grande Fratello 2024. Sin dalle prime settimane si è scontrata con Beatrice Luzzi a causa dell’amicizia con Giuseppe Garibaldi mentre negli ultimi giorni ha scatenato i commenti del web per la scelta di mettere un punto alla sua storia con il fidanzato storico e tuffarsi nella conoscenza con Alessio Falsone. Tuttavia, Anita è stata spesso criticata per alcune dichiarazioni ambigue fatte sulla propria partecipazione al reality. Nelle scorse ore, si è poi raccontata ad Alessio Falsone parlando della propria famiglia.

“Ho deciso di essere indipendente, sono andata via da casa e per un po’ non ho parlato con mia madre” ha detto parlando della madre. “Lei è così, è tutta cultura, sempre seria, poi ci sono io che sono matta, ma, alla fine, so che sono mia madre“, ha aggiunto ma a scatenare il web sono state le dichiarazioni sul compagno della madre.

Anita Olivieri e la rivelazione sul compagno della madre

Anita Olivieri ha parlato a lungo della propria famiglia con Alessio Falsone svelando anche la professione del compagno della madre. “È una bravissima persona. Poi lui lavorava con qui, ma nell’altra… livelli altissimi. È stato giornalista per tantissimi anni e gli interessano tutte le cose di quell’ambito”, ha rivelato Anita ad Alessio Falsone.

Parole che, in poco tempo, sono diventati virali sul web con gli utenti che si chiedono chi sia effettivamente il compagno della madre. Su X (il vecchio Twitter, ndr), dono tante le critiche nei confronti di Anita.

