Anita Olivieri e Vittorio Menozzi nuova coppia al Grande Fratello 2023?/ “Non so se sono innamorata…”

Grande Fratello 2023, Vittorio Menozzi si “dichiara” ad Anita Olivieri

La convivenza “forzata” al Grande Fratello 2023 inizia a dare i suoi effetti anche dal punto di vista sentimentale. Crescono e si evolvono dinamiche a tinte rosa e con il passare dei giorni sfumano o si concretizzano scenari amorosi tra i concorrenti della Casa più spiata d’Italia. Nel mirino degli appassionati sono finiti Vittorio Menozzi e Anita Olivieri, con il primo che sembra aver fatto un passo importante nei confronti della compagna di viaggio.

Stando a quanto riporta Biccy, Vittorio Menozzi ha praticamente dichiarato il suo interesse per Anita Olivieri; quello che sembrava poter essere un triangolo con Heidi Baci destinato a durare a lungo, si sarebbe quindi risolto in fretta. Il ragazzo avrebbe parlato apertamente di “cotta”, con Massimiliano Varrese impegnato nel supportare il ragazzo nel trovare l’intesa con la concorrente del Grande Fratello 2023. Purtroppo per lui, le cose non sembrano essere andate proprio nel verso giusto.

Anita Olivieri, “due di picche” a Vittorio Menozzi: “Ora non ho la testa…”

Non è servito infatti il supporto di Massimiliano Varrese, per Vittorio Menozzi è arrivato un sonoro rifiuto da parte di Anita Olivieri che ha palesato le sue intenzioni opposte rispetto all’interesse del concorrente del Grande Fratello 2023. “Ora la testa io non ce l’ho per nulla; quando uscirò capirò cosa fare con il ragazzo fuori. Secondo me lui ancora mi piace, però non so se sono innamorata. Per questo quando uscirò vedrò cosa fare e deciderò come agire; se lui adesso che sono qui sta facendo cose con altre è già una dimostrazione e poi chiuderemo”. Queste le parole di Anita Olivieri – riportate da Biccy – che sembra ancora rivolta alla relazione fuori dalla Casa, ostacolo chiaro alle avances di Vittorio Menozzi.

“Io non posso buttarmi in nulla avendo una situazione fuori; poi c’è da dire che se uno si prende una sbandata si lascia andare, ma a me non succede qui”. Anita Olivieri ammette dunque che, laddove fosse arrivata una cotta, forse le sue intenzioni sarebbero cambiate. Appare chiaro dunque che la “sbandata” per Vittorio Menozzi non sia arrivata e resti prioritaria la relazione fuori dal Grande Fratello 2023. “Vittorio? No ma dai, per nulla; lui non è il mio tipo, proprio distante. Io sono rimasta scioccata quando ho visto la clip, non pensavo proprio di poter interessare a Vittorio, perchè per me zero, non c’è nulla…”.











