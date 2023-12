Anita Olivieri eliminata dal Grande Fratello 2023? / Cosa dicono i sondaggi temporanei

Anita Olivieri potrebbe essere eliminata dal Grande Fratello 2023?

Questa sera tornerà in onda su Canale Cinque il Grande Fratello 2023 di Alfonso Signorini e Anita Olivieri rischia grosso. Un concorrente infatti saluterà il reality di Canale Cinque e tutti gli indizi sembrano portare proprio all’uscita di scena di Anita, la concorrente più bersagliata dal pubblico in questi mesi di programma. Oltre ad Anita al televoto troviamo Perla Vatiero, Sara Ricci e Mirko Brunetti, con in particolar modo i due ex di Temptation Island che dovrebbero salvarsi senza troppi problemi. Stando alle preferenze espresse dal pubblico nelle ultime ore, sembrano sempre più ridotte le chance di permanenza della Olivieri al Grande Fratello.

Rosanna Fratello attacca Anita Olivieri al Grande Fratello 2023/ "Atteggiamento infantile". Cosa è accaduto

Ad avere la meglio a questo televoto del Grande Fratello, ancora una volta, dovrebbe essere Perla Vatiero. La concorrente ha totalizzato nel sondaggio lanciato da Novella 2000 un ottimo 34% come la più votata. Alle sue spalle al 27% spazio invece per l’attrice Sara Ricci. Sul gradino più basso del podio con il 23% c’è Mirko Brunetti, mentre al 15% spazio per Anita Olivieri, l’indiziata numero uno a lasciare il loft di Cinecittà. Vedremo se ci saranno sorprese o se saranno confermate le previsioni di questi giorni, che hanno praticamente sempre visto Anita come la meno votata dai telespettatori.

Greta Rossetti chiude con Mirko Brunetti al Grande Fratello 2023/ "Abbiamo voltato pagina"

Anita Olivieri rischia l’eliminazione a causa della mamma

Lo scenario che rischia di delinearsi al Grande Fratello è di quelli molto particolari, visto che Anita Olivieri è finita d’ufficio in nomination la scorsa settimana, dopo che Alfonso Signorini ha letto in diretta il contenuto di una busta rossa nella quale veniva condannato un comportamento scorretto della Olivieri. Anita ha infatti ricevuto nella casa un bigliettino della madre contenente un messaggio, gesto che ovviamente va contro il regolamento del reality e per questo Anita è stata condannata alla prima votazione utile.

Morto Ryan O'Neal a 82 anni/ Ha recitato in Love Story e Peyton Place

E mai come stavolta Anita Olivieri rischia di salutare il Grande Fratello, visto che il pubblico era da settimane che protestava per il fatto di vedere la gieffina sempre tra gli immuni e quindi impossibilitata a finire in nomination. Svariati scivoloni e attacchi gratuiti a diversi concorrenti, in particolar modo a Beatrice Luzzi, hanno portato Anita Olivieri contro la stragrande maggioranza dei telespettatori. E una possibile uscita dalla porta rossa potrebbe anche riavvicinare la Olivieri al suo ex fidanzato, del quale la concorrente è tornato a parlare nelle ultime settimane nella Casa del Grande Fratello 2023: “Il primo mese non ho mai parlato di lui, non mi andava. Anche se mi sta aspettando non so se lo voglio. Sono contenta che almeno qualcosa sto sentendo; se torno con lui, poi è per sempre” le parole di Anita Olivieri.











© RIPRODUZIONE RISERVATA