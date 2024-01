Anita Olivieri, frecciatina a Beatrice Luzzi al Grande Fratello 2023/ “Sai come la facciamo diventare?”

Grande Fratello 2023, Anita Olivieri punge Beatrice Luzzi: “La facciamo diventare…“

Nella Casa del Grande Fratello 2023 è ormai più che assodata la reciproca antipatia tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri. Le due concorrenti proprio non riescono ad andare d’accordo e ogni occasione è buona per un piccolo battibecco o un vero e proprio litigio, oltre a velenose frecciatine sparse qua e là nel corso della giornata. L’ultimo episodio si è registrato nelle scorse ore e vede protagonista una confessione di Anita che, mentre si allenava in giardino sul tapis roulant in compagnia di Perla Vatiero, ha fatto una battuta alla compagna.

La Olivieri si è ritrovata a parlare dei personaggi del film Alice nel Paese delle Meraviglie, e rivela di aver sempre paragonato Beatrice Luzzi alla Regina di Cuori. Ora però che c’è Perla in Casa, tale ruolo sembra più consono proprio a lei per via dei suoi risvolti sentimentali, in primis il rapporto con l’ex fidanzato Mirko Brunetti. Per questo occorre attribuire alla Luzzi un nuovo ruolo del film, e Anita spiazza così Perla: “Sai cosa ho detto in Confessionale? Quella è la regina di cuori di Alice in Wonderland. Alice nel Paese delle Meraviglie aveva la regina di cuori. Adesso che c’è Perla, sai come la facciamo diventare? Il Cappellaio Matto, gli ho detto. Dateci il tempo“.

Anita Olivieri e la frecciatina a Beatrice Luzzi: l’indignazione del web

Nella Casa del Grande Fratello 2023, dunque, il ruolo che meglio si confà a Beatrice Luzzi sarebbe quello del Cappellaio Matto. La battuta di Anita Olivieri suona come una vera e propria frecciatina all’attrice, e il video di quella confessione ha presto fatto il giro del web suscitando perlopiù indignazione da parte del pubblico social. Su X, infatti, in molti hanno commentato la frecciatina di Anita a Beatrice: “Nooo ma aneeta non è per niente ossessionata da Bea e pensare che questo discorso e durato più di due minuti!!“.

E c’è anche chi, in questa battuta della Olivieri, vede una strategia per portare Perla nuovamente allo scontro con la Luzzi e detronizzarla dal ruolo di “regina”: “Il cappellaio matto è il personaggio +lucido in Alice in Wonderland. Comunque mi fa ridere il fatto che il branco ora sta mandando avanti Perla a litigare con Bea, vogliono provare a vedere se lei riesce dove loro hanno fallito e poi dicono che è Bea che vuole la guerra“.

Aneeta “sai cosa ho detto in confessionale? Che da regina di cuori la facciamo diventare il cappellaio matto, dateci tempo” Nooo ma aneeta non è per niente ossessionata da Bea e pensare che questo discorso e durato più di due minuti!! 🤡#GrandeFratello pic.twitter.com/8GMEaYD3BG — 🚬Alessio🚬 (@Ale_Taichou_) January 24, 2024

il cappellaio matto è il personaggio +lucido in Alice in Wonderland

Cmq m fa ridere il fatto che il branco ora sta mandando avanti Perla a litigare con Bea,vogliono provare a vedere se lei riesce dove loro hanno fallito e poi dicono che è Bea che vuole la guerra#grandefratello https://t.co/3F98nFTW0p — VALE (@VALE70942077) January 24, 2024













