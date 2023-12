Anita Olivieri, il “giallo” dell’ex fidanzato Edoardo Sanson/ Signorini “Chi è questo fantomatico ragazzo…”

Anita Olivieri, chi è l’ex fidanzato misterioso Edoardo Sanson

«Ho una relazione alle spalle di dieci anni». Così Anita Olivieri al termine del suo confronto acceso con Beatrice Luzzi al Grande Fratello. Un’affermazione che ha spinto il conduttore Alfonso Signorini: «Vorrei anche parlare un giorno o l’altro di questo fantomatico fidanzato di Anita che starebbe fuori dalla casa». Quindi, si è lasciato andare ad una riflessione che sa quasi di anticipazione per un eventuale blocco futuro all’interno del reality: «Vorrei capire chi è e soprattutto magari parlarne con lei, magari lo faremo un’altra volta».

A novembre Anita, durante un momento di sconforto, era tornata a parlare del fidanzato Edoardo Sanson: «Mi è preso un momento, ho pensato a Edo. Sono passati tre mesi e ho visto solo mio padre. Io gli ho chiesto di non intromettersi in questa storia, non volevo che si intromettesse in questa cosa, non sapevo come funzionasse qui, quindi gli ho chiesto di non fare aerei e nulla… Ma sono giorni che mi sta mancando, mi viene da piangere e non so perché».

Gli sfoghi di Anita Olivieri sull’ex fidanzato Edoardo Sanson

Anita Olivieri ha spesso parlato nella Casa del Grande Fratello dell’ex fidanzato Edoardo Sanson. Ad ottobre, ad esempio, aveva confidato di non essere più innamorata di lui, ma anche di non riuscire a lasciarlo. Da un lato è consapevole del fatto che tra loro è finita, dall’altro ha difficoltà a lasciato definitivamente. Inoltre, avverte la difficoltà di portare avanti una relazione così lunga e teme di non riuscire a trovare una persona migliore di lui. In quell’occasione, Angelica, che era all’interno del reality, le suggerì di restare un po’ sola per elaborare meglio i suoi sentimenti.

Anita allora spiegò che, prima di tagliare definitivamente i rapporti col fidanzato, voleva dare un’ultima possibilità a lui e a se stessa, provando a innamorarsene di nuovo. Infatti, sosteneva che lui non è mai stato in grado di dimostrarle il giusto affetto e che non ama tutto di lei. Inoltre, avvertiva un certo disagio da parte del giovane nel frequentare la sua famiglia. Ma ammise anche di essere stata aggressiva con lui. Una cosa è certa ed è la confusione che regna attorno a questa storia, insieme al mistero…











