Anita Olivieri in crisi dopo la lite con Stefano?/ “Ho smesso di preoccuparmi di ciò che pensano gli altri”

Anita Olivieri delusa dopo la lite con Stefano: le parole a Rosy Chin

Anita Olivieri sta vivendo momenti piuttosto difficili nella casa del Grande Fratello. L’inquilina ha affrontato momenti di tensione anche con Stefano, con il quale ci sono state diverse discussioni. In virtù dell’amicizia che Rosy Chin ha con lo stilista, Anita confida alla chef la paura che questo possa far naufragare la loro amicizia.

Anita Olivieri e Fiordaliso, lite al Grande Fratello 2023 per Beatrice Luzzi?/ “perchè non sei venuta…”

“Spero che i rapporti abbiano pesi diversi” ha affermato Olivieri. Immediata la risposta di Rosy che la rassicura dicendo che il rapporto con lei è senza dubbio più importante rispetto a quello con Stefano, proprio perchè è nato da quattro mesi ed ha radici più profonde. La chef ha poi sottolineato come le dispiaccia che lo stilista non abbia una buona impressione di lei: “Lui ha compreso qualcosa di te che non sei”. Questo, però, non sembra preoccupare la gieffina che vuole concentrarsi solo su se stessa: “Ho smesso di preoccuparmi di quello che pensano gli altri di me“.

Perla Vatiero ‘bullizzata’ per il cibo dai concorrenti del Grande Fratello 2023?/ E’ polemica sul web

Stefano Miele attacca Anita Olivieri: “Mi ha detto cose ben peggiori”

Stefano Miele e Anita Olivieri sono stati protagonisti di uno scontro che ha coinvolto anche Giuseppe Garibaldi. Lo stilista, però, non sembra riuscito a mettere da parte i rancori verso l’inquilina e ribadisce di non voler chiarire con lei: “Anita mi ha detto cose ben peggiori, le ha dette perché le pensa. E te le ripeto. Ha detto che io cercavo di base un pretesto per fare una dinamica, e soprattutto che fossi stato influenzato da Beatrice”.

E ancora: “Doveva chiedermi scusa, ma si preoccupa della sua reputazione”. A cercare di difendere la sua amica, Rosy Chin che ha dichiarato: “Anita, credimi, è una persona dolce e molto sensibile. Io ti vedo predisposto all’apertura del confronto, sempre. […] Io la conosco molto di più e credimi, lei assolutamente non voleva intendere quella cosa del Sud”.

Mirko Brunetti geloso di Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023?/ Un gesto infiamma i social

© RIPRODUZIONE RISERVATA